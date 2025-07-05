Ксения Собчак напугала Санкт-Петербург: как блогер Ида Галич связала потоп с её визитом?

Блогер Ида Галич поиронизировала над причинами потопа в Санкт-Петербурге. Она считает, что навлекла бедствие на северную столицу Ксения Собчак.
Ида Галич опубликовала в социальных сетях видео, на котором вода из Финского залива подбирается к береговой линии города.
"Ксению Собчак позвали вести VK fest в Санкт-Петербурге. Финский залив: Ни слова больше", — написала под кадрами Ида.
Галич отметила, что хотела бы посотрудничать с Собчак.
"Я, кстати, в свое время мечтала что-то провести вместе с Ксюшей. Мне кажется, будет супер. Приходите! Приплывайте!" — высказалась блогер.
Ранее Ксения Собчак пристыдила Инстасамку за донос на Дору и Мэйби Бэйби.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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