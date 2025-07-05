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Ксения Собчак напугала Санкт-Петербург: как блогер Ида Галич связала потоп с её визитом?

Ида Галич связала потоп в Питере с приездом Ксении Собчак
0:51
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поиронизировала над причинами потопа в Санкт-Петербурге. Она считает, что навлекла бедствие на северную столицу Ксения Собчак.

Василевский остров в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License
Василевский остров в Санкт-Петербурге

Ида Галич опубликовала в социальных сетях видео, на котором вода из Финского залива подбирается к береговой линии города.

"Ксению Собчак позвали вести VK fest в Санкт-Петербурге. Финский залив: Ни слова больше", — написала под кадрами Ида.

Галич отметила, что хотела бы посотрудничать с Собчак.

"Я, кстати, в свое время мечтала что-то провести вместе с Ксюшей. Мне кажется, будет супер. Приходите! Приплывайте!" — высказалась блогер.

Ранее Ксения Собчак пристыдила Инстасамку за донос на Дору и Мэйби Бэйби.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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