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Железное соглашение: что защищает брак Безоса и Санчес

Джефф Безос и Лорин Санчес: какой секрет скрывает их брачное соглашение
3:20
Шоу-бизнес

Какие условия поставили друг другу Джефф Безос и Лорин Санчес, вступая в брачный союз.

Жених и невеста
Фото: unsplash.com by Drew Coffman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жених и невеста

Джефф Безос, один из самых богатых людей в мире, не колеблясь, тратит часть своего состояния на любовь. Основатель Amazon провел роскошные выходные, празднуя свою свадьбу с бывшей журналисткой Лорин Санчес, но незадолго до церемонии принял неожиданное финансовое решение.

Пара поженилась на чрезвычайно обсуждаемой свадьбе в Венеции, Италия. Сообщается, что они потратили около 55 миллионов долларов, что составляет примерно 55 000 долларов на каждого гостя. Церемония вызвала возмущение среди жителей Венеции, которые бойкотировали мероприятие, на котором присутствовали такие звезды, как Ким Кардашьян, Орландо Блум и Опра Уинфри.

В интервью Vogue Безос сказал: "Лорин помогла мне уделять больше энергии моим отношениям. Она постоянно побуждает меня звонить детям, отцу, матери. Она отличный пример. Я никогда не видел, чтобы она наносила макияж, не разговаривая по телефону — обычно с сестрой."

Согласно Forbes, состояние Безоса составляет 237 миллиардов долларов. Он основал Amazon в гараже в Сиэтле и со временем создал крупнейшую в мире компанию электронной коммерции. В 2021 году он ушел с поста CEO, чтобы сосредоточиться на других инициативах, таких как Blue Origin.

В сентябре 2024 года он владел 976 миллионами акций Amazon (стоимостью примерно 5 миллиардов долларов каждая) и ежегодно продает акции на сумму 1 миллиард долларов для финансирования своей космической компании.

После свадьбы он продал 3,3 миллиона акций Amazon на сумму 736,7 миллиона долларов, согласно регуляторной отчетности.

Он заявил, что планирует пожертвовать большую часть своего состояния. "Трудно сделать это таким образом, чтобы это действительно имело значение", — сказал он CNN. "Это не легко. Создание Amazon не было легким. И филантропия имеет схожие вызовы".

Часть этого состояния направляется в Bezos Earth Fund, где он обязался пожертвовать около 8% своего состояния, или 10 миллиардов долларов в течение десятилетия.

Согласно Page Six, пара подписала "железное" брачное соглашение перед роскошной свадьбой в Венеции. "Где бы они ни поженились, их соглашение имеет силу", — сообщил источник.

Поскольку они живут во Флориде, любое возможное будущее развод будет проходить там. "Место жительства определяет, где может быть оформлен развод", объяснил тот же источник.

Безос не имел брачного соглашения с бывшей женой Маккензи Скотт, которая получила 38 миллиардов долларов в акциях Amazon после развода в 2019 году. Скотт пожертвовала около 18 миллиардов долларов на благотворительность.

Уточнения

Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр. Получил известность благодаря ролям в кинотрилогии «Властелин колец» (2001, 2002, 2003) и её приквеле «Хоббит».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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