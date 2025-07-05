Лариса Долина побеждает: как ей удалось отстоять своё имущество у аферистов?

Лариса Долина вышла победительницей в схватке за квартиру с мошенниками

Певица Лариса Долина празднует победу, так как её удалось отстоять своё право на недвижимость в противостоянии с аферистами.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен is licensed under public doman Певица Лариса Долина

Лариса Долина успешно преодолела махинацию с жильём. Полностью завершены следственные мероприятия относительно дела о преступлении.

Суд постановил считать четырех фигурантов ответственными за содеянное преступление, признав договор купли-продажи недвижимости недействительным. Таким образом, злоумышленники обязаны возвратить денежные средства исполнительнице.

Выяснилось, что преступная группа в период с апреля по июль 2024 года путем хитрости завладела средствами певицы общей суммой 175 миллионов рублей. Помимо этого, исполнительница потеряла жилье ценой примерно 138 миллионов рублей.

Четверка подозреваемых выступала лишь промежуточным звеном — они принимали и переправляли финансы артистки организаторам преступления, имена которых пока остаются неизвестными.

Одной из участниц является инструктор по йоге Надежда Цырульникова. Первоначально женщина заявляла, что непричастна к мошеннической схеме. Однако расследование подтвердило её причастность к аналогичным случаям, имевшим место в столице и регионах Подмосковья.

О судьбе женщины, ставшей покупателем квартиры у Ларисы Долиной и оплатившей приобретение собственными деньгами, ничего конкретного не известно. Сумма, которую певица перечислила мошенникам, была возвращена обратно, однако сделка признана несостоявшейся. Вероятно, потерпевшая лишилась одновременно и финансов, и приобретенного жилища.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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