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Прохор Шаляпин раскрыл секрет: кого бы он выбрал из знаменитостей для интима

Прохор Шаляпин объяснил, почему хотел бы переспать с Собчак
1:02
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин признался, что не против был бы вступить в интимные отношения с Ксенией Собчак.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Комик Илья Соболев предложил Прохору Шаляпину сыграть в игру — "перестать, убить, жениться".

В качестве потенциальных претенденток певцу предложили на выбор Ксению Собчак, Викторию Боню, Бритни Спирс.

Прохор отметил, что ему по душе Бритни Спирс, с которой бы он был не прочь завести роман, однако потом он вспомнил о том, что у Ксении Собчак хорошие связи. С особенным трепетом артист отозвался о маме Собчак Людмиле Нарусовой. Он назвал сенатора красивой женщиной.

Прохор признался, что жениться на Боне у него нет денег. Он назвал модель дорогой девушкой.

"Но и ты не бедный", — подметил Соболев.

"Но я-то свои не трачу", — парировал Шаляпин.

Бритни Спирс в итоге оказалась в категории "убить", хотя Прохор никому не желал смерти.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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