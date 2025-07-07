Певец Прохор Шаляпин признался, что не против был бы вступить в интимные отношения с Ксенией Собчак.
Комик Илья Соболев предложил Прохору Шаляпину сыграть в игру — "перестать, убить, жениться".
В качестве потенциальных претенденток певцу предложили на выбор Ксению Собчак, Викторию Боню, Бритни Спирс.
Прохор отметил, что ему по душе Бритни Спирс, с которой бы он был не прочь завести роман, однако потом он вспомнил о том, что у Ксении Собчак хорошие связи. С особенным трепетом артист отозвался о маме Собчак Людмиле Нарусовой. Он назвал сенатора красивой женщиной.
Прохор признался, что жениться на Боне у него нет денег. Он назвал модель дорогой девушкой.
"Но и ты не бедный", — подметил Соболев.
"Но я-то свои не трачу", — парировал Шаляпин.
Бритни Спирс в итоге оказалась в категории "убить", хотя Прохор никому не желал смерти.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.