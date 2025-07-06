Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
Новые правила для водителей и пешеходов на зебре
Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы
Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок
Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
История Челси: клуб из команды изгоев превратился в топовый
Сушите волосы феном каждый день? Эти 5 правил спасут их от сухости
Засор в ванной: когда можно справиться самому, а когда нужен сантехник

Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца

0:53
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин остановил своё выступление на сцене, так как не увидел на пальце обручального кольца.

Певец Леонид Агутин
Фото: ВК-аккаунт Леонида Агутина by неизвестен is licensed under public doman
Певец Леонид Агутин

Леонид Агутин обратился к зрителям, так как не обнаружил своего обручального кольца. Певец заволновался и попросил публику отпустить его ненадолго на поиск ювелирного изделия. Он предположил, что оставил кольцо в гримёрке.

"Сердце не на месте. Без кольца играть не могу", — объяснил артист.

Поклонники Агутина благосклонно отнеслись к просьбе певца. Они одобрили желание Леонида надеть на палец символ супружества.

В Сети отметили, что Агутин, вероятно, дорожит отношениями с Анжеликой Варум, поэтому не хочет давать певице повод для ревности.

Ранее певицу Жасмин восхитили зрители на концерте в Астрахани, которые вернули ей потерянное кольцо.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ
Садоводство, цветоводство
Банановая кожура в качестве удобрения для орхидей — проверенный способ Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Наша планета готовится к космическому манёвру
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Доверие к доллару разрушено — Лавров о неконтролируемом росте госдолга США
Как рыбы маскируются под камни: самые смертоносные хищники океана
Эксперты предупредили: заправка до полного повреждает топливную систему
Подземные воды и климат: как сдвиг осадков повлияет на ресурсы
Майкл Дуглас объявляет о завершении карьеры на фоне борьбы с раком
Уксус и крахмал вместо химии: натуральное средство для сада
Тропа Одиссея, город-призрак и пляжи без туристов: путь, о котором не расскажут в турагентствах
Серый цвет больше не в моде: тренды интерьера 2025
Летние тренды в еде: что готовят россияне в жару?
Прохор Шаляпин объяснил, почему хотел бы переспать с Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.