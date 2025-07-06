Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца

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Певец Леонид Агутин остановил своё выступление на сцене, так как не увидел на пальце обручального кольца.

Фото: ВК-аккаунт Леонида Агутина by неизвестен is licensed under public doman Певец Леонид Агутин

Леонид Агутин обратился к зрителям, так как не обнаружил своего обручального кольца. Певец заволновался и попросил публику отпустить его ненадолго на поиск ювелирного изделия. Он предположил, что оставил кольцо в гримёрке.

"Сердце не на месте. Без кольца играть не могу", — объяснил артист.

Поклонники Агутина благосклонно отнеслись к просьбе певца. Они одобрили желание Леонида надеть на палец символ супружества.

В Сети отметили, что Агутин, вероятно, дорожит отношениями с Анжеликой Варум, поэтому не хочет давать певице повод для ревности.

Ранее певицу Жасмин восхитили зрители на концерте в Астрахани, которые вернули ей потерянное кольцо.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).



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