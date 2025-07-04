Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оптимальные сроки сбора картофеля в 2025: основные рекомендации
Тура в Тюмени теряет воду быстрее, чем ожидалось: предупреждение гидролога
Таблетки худеют за вас — а что тогда делать со спортом?
Audi A3, BMW 3 Series и другие: 8 машин, устойчивых к ржавчине в России
5 признаков вкусной клубники: выбираем идеальную ягоду, как профессионал
Этот рак-отшельник ворует кокосы и пугает животных — откройте его тайны
Когда похудение портит фигуру: почему кожа теряет тонус и как это предотвратить?
Трагедия на Нанга-Парбат: погибла альпинистка Колухова
5 шагов к идеальному карпу: секреты профессиональной жарки

Секрет юной наследницы Алсу: почему Микелла Абрамова оставила музыку

Дочь Алсу решила распрощаться с музыкальной карьерой и стать юристом
2:05
Шоу-бизнес

Семнадцатилетняя наследница Алсу — Микелла Абрамова приняла решение оставить музыкальную деятельность ради юридической профессии. 

Певица Алсу
Фото: ВК-аккаунт певицы Алсу by неизвестен is licensed under public doman
Певица Алсу

Согласно информации издания "Комсомольская правда", девушка собирается подать заявление на юрфак одного из американских учебных заведений. Более того, она намерена отправить документы одновременно в несколько колледжей.

Алсу сообщила, что ребёнок предпочёл отказаться от сценической деятельности, поскольку хочет овладеть значимой специальностью.

Тем не менее, девочка вовсе не прекратила заниматься музыкой, продолжив сочетать творчество с учёбой. Абрамова завершила обучение в известной частной школе США ранее. Она закончила The Hun School of Princeton — учреждение, ориентированное на помощь ученикам поступить в топовые университеты страны. Годовая плата за получение образования достигает примерно шести миллионов рублей.

Дочь знаменитости Микелла Абрамова — не единственный пример отпрыска, оставившего сцену ради иной сферы деятельности. Совсем недавно аналогичное известие озвучила Наталья Ионова, сообщившая, что её дочь Лидия выберет медицинское направление и станет специалистом-патологоанатомом.

Стоит напомнить, что старший ребенок Алсу стал известным после инцидента на телепроекте "Голос. Дети" в 2019-м. Телезрители усмотрели манипуляцию голосованием, и расследование подтвердило подозрения.

Итоги конкурса были отменены Первым каналом, который провел новое голосование ввиду признания Алсу покупки голосов для ребёнка.

В минувшем году Алсу расторгла брак с супругом Яном Абрамовым спустя восемнадцать лет совместной жизни. Поговаривали, что поводом послужили интрижки предпринимателя, включая роман с экс-подругой певца Тимати Анастасией Решетовой. Женщина не отрицала слухи.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Авто
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый Аудио 
Популярное
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать

Откройте для себя мир ядовитых существ, обитающих в России! От клещей до гюрз — узнайте, чего бояться и как защитить себя на природе.

Яды России: 7 страшных соседей, которых стоит опасаться
Правила вождения: когда стоит сбрасывать скорость, чтобы не попасть на штраф
Притормозил — и всё равно попал: почему камеры фиксируют скорость до того, как вы подумали
Тихий убийца в вашей розетке: как простая ошибка с зарядкой может уничтожить ваш дом
Вернуться к детству: как повторить легендарные венгерские маринованные огурцы "Глобус" у себя дома
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Почему 10-15 тысяч километров между заменами масла — это миф: узнайте правду
Пожизненные права: 6 секретов, почему вам могут отказать в замене удостоверения
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Секрет идеальной окрошки: добавляю этот ингредиент, и вкус становится неповторимым
Последние материалы
Тура в Тюмени теряет воду быстрее, чем ожидалось: предупреждение гидролога
Таблетки худеют за вас — а что тогда делать со спортом?
Audi A3, BMW 3 Series и другие: 8 машин, устойчивых к ржавчине в России
5 признаков вкусной клубники: выбираем идеальную ягоду, как профессионал
Этот рак-отшельник ворует кокосы и пугает животных — откройте его тайны
Когда похудение портит фигуру: почему кожа теряет тонус и как это предотвратить?
Трагедия на Нанга-Парбат: погибла альпинистка Колухова
Дочь Алсу решила распрощаться с музыкальной карьерой и стать юристом
5 шагов к идеальному карпу: секреты профессиональной жарки
В Венгрии заработала система KVR для выявления мошенничестких платёжей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.