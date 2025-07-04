Секрет юной наследницы Алсу: почему Микелла Абрамова оставила музыку

Дочь Алсу решила распрощаться с музыкальной карьерой и стать юристом

2:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семнадцатилетняя наследница Алсу — Микелла Абрамова приняла решение оставить музыкальную деятельность ради юридической профессии.

Фото: ВК-аккаунт певицы Алсу by неизвестен is licensed under public doman Певица Алсу

Согласно информации издания "Комсомольская правда", девушка собирается подать заявление на юрфак одного из американских учебных заведений. Более того, она намерена отправить документы одновременно в несколько колледжей.

Алсу сообщила, что ребёнок предпочёл отказаться от сценической деятельности, поскольку хочет овладеть значимой специальностью.

Тем не менее, девочка вовсе не прекратила заниматься музыкой, продолжив сочетать творчество с учёбой. Абрамова завершила обучение в известной частной школе США ранее. Она закончила The Hun School of Princeton — учреждение, ориентированное на помощь ученикам поступить в топовые университеты страны. Годовая плата за получение образования достигает примерно шести миллионов рублей.

Дочь знаменитости Микелла Абрамова — не единственный пример отпрыска, оставившего сцену ради иной сферы деятельности. Совсем недавно аналогичное известие озвучила Наталья Ионова, сообщившая, что её дочь Лидия выберет медицинское направление и станет специалистом-патологоанатомом.

Стоит напомнить, что старший ребенок Алсу стал известным после инцидента на телепроекте "Голос. Дети" в 2019-м. Телезрители усмотрели манипуляцию голосованием, и расследование подтвердило подозрения.

Итоги конкурса были отменены Первым каналом, который провел новое голосование ввиду признания Алсу покупки голосов для ребёнка.

В минувшем году Алсу расторгла брак с супругом Яном Абрамовым спустя восемнадцать лет совместной жизни. Поговаривали, что поводом послужили интрижки предпринимателя, включая роман с экс-подругой певца Тимати Анастасией Решетовой. Женщина не отрицала слухи.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).



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