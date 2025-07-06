Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Современное перерождение M Coupe: BMW Speedtop
Золотистый картофель фри: раскрываем рецепт с приправами и советами от шефа
Цены на кофе в Перми выросли, но интернет-спрос удвоился
Джуди Лог делится секретами фитнеса для мужчин старше 60
Оксана Самойлова о первом парне дочери: почему Джиган согласился на знакомство
Что не брать с собой в отпуск: список неудобных летних платьев от стилистов
Жара в теплице снижает урожайность: 9 способов защитить растения от перегрева
Утренняя привычка с риском: что может скрываться в чайном пакетике с яркой этикеткой
Этот час решает всё: эти лайфхаки работают даже на самых бюджетных рейсах

Певица, которая не ссорится: как Татьяна Буланова поддерживает гармонию в семье

Певица Татьяна Буланова раскрыла секреты счастливой семейной жизни
1:11
Шоу-бизнес

В преддверии Дня любви, семьи и верности Татьяна Буланова блистала на концерте в Кремле. Появление популярной певицы вызвало ажиотаж среди зрителей, которые не упускали возможности сделать памятное фото со звездой. Татьяна с удовольствием позировала, никому не отказывая.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

В кулуарах мероприятия артистка поделилась секретами своего семейного счастья. Напомним, два года назад Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, несмотря на значительную разницу в возрасте. Певица призналась, что считает этот брак идеальным.

Несмотря на плотный гастрольный график и занятость мужа в бизнесе, супруги поддерживают крепкие отношения. На вопрос журналистов "Московского Комсомольца" о секрете их гармонии Татьяна ответила просто: "В любви". Она подчеркнула, что любовь подразумевает почитание, уважение и готовность идти на компромиссы.

"У нас с мужем ещё не было ни одного серьёзного скандала. Мы вообще фактически не ссоримся. Я говорю серьёзно: у нас очень хорошие отношения", — добавила звезда.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным
Наука и техника
Прокачай мозг с удовольствием: этот чай оказался чудодейственным Аудио 
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста
Еда и рецепты
Маринованные огурцы на зиму: раскройте секреты идеального хруста Аудио 
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого
Недвижимость
Обычная зарядка стала причиной пожара — как избежать этого Аудио 
Популярное
Океан светится по ночам — и это очень плохой знак: начинается что-то необратимое

Океаны светятся зелёным, но за этим красивым явлением скрывается разрушительный процесс, меняющий морские экосистемы. Учёные бьют тревогу.

Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Гиена и человек: что связывает повадки хищников с эволюцией людей
Хищник в маске шута: за что гиен боятся и презирают даже в животном мире
Кошки, которые преданнее собак: не отпускают даже ночью, не отходят даже в обиде
Как жарить кабачки: один секрет для идеального результата, о котором вы не догадывались
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Чай с мятой мощно прокачивает мозг, уверены ученые
Без химии и лимона: муравьи исчезнут за пару применений
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Повернул, как велела стрелка — и попал под штраф: что не так с зелёным сигналом светофора
Последние материалы
Квартирный вопрос: названы главные проблемы при покупке жилья — что пугает россиян
Спасаем смородину от налета: проверенные советы опытных садоводов
Секреты роскошных волос: деньги не всегда решают - выбираем лучшее
Секреты семейной жизни: как Амаль Клуни и Джордж Клуни сохраняют счастье вместе
Тюменские семьи стали чаще выбирать ежемесячные выплаты из маткапитала
Новосибирские генетики приручили лис: животные ведут себя как щенки
Карманные расходы на курортах: где в России отдыхать дороже всего
Юный ученый смог вернуть голос немым людям
Маленький кусочек — большие последствия: как 30 граммов халвы влияют на ваше тело
Этот продукт заменил курицу: рассказываем о полезных свойствах недооценённого источника белка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.