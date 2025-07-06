Певица, которая не ссорится: как Татьяна Буланова поддерживает гармонию в семье

Певица Татьяна Буланова раскрыла секреты счастливой семейной жизни

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В преддверии Дня любви, семьи и верности Татьяна Буланова блистала на концерте в Кремле. Появление популярной певицы вызвало ажиотаж среди зрителей, которые не упускали возможности сделать памятное фото со звездой. Татьяна с удовольствием позировала, никому не отказывая.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

В кулуарах мероприятия артистка поделилась секретами своего семейного счастья. Напомним, два года назад Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, несмотря на значительную разницу в возрасте. Певица призналась, что считает этот брак идеальным.

Несмотря на плотный гастрольный график и занятость мужа в бизнесе, супруги поддерживают крепкие отношения. На вопрос журналистов "Московского Комсомольца" о секрете их гармонии Татьяна ответила просто: "В любви". Она подчеркнула, что любовь подразумевает почитание, уважение и готовность идти на компромиссы.

"У нас с мужем ещё не было ни одного серьёзного скандала. Мы вообще фактически не ссоримся. Я говорю серьёзно: у нас очень хорошие отношения", — добавила звезда.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



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