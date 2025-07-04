Валя Карнавал шокирована: интимные фото в руках злоумышленников — как это произошло?

Блогер Валя Карнавал подтвердила сообщение о том, что её интимные фото пытались продать в социальных сетях.
Валя Карнавал рассказала, что действительно стала жертвой злоумышленников, которые незаметно сфотографировали её в раздевалке спортивного клуба.
Девушки представились фанатками звезды, а сами незаметно фотографировали процесс переодевания блогера.
Карнавал назвала случившееся позорищем.
"После этого случая у меня пропало желание ходить в зал, пропало спокойствие в общественных местах", — объяснила звезда Интернета.
Валя отметила, что перестала чувствовать себя в безопасности. Причастных к распространению интимных снимков Вали Карнавал задержала полиция. Им грозит уголовное наказание.
Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
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