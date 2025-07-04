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Валя Карнавал шокирована: интимные фото в руках злоумышленников — как это произошло?

Валя Карнавал заявила, что теперь боится общественных мест после слива её голых фото
0:48
Шоу-бизнес

Блогер Валя Карнавал подтвердила сообщение о том, что её интимные фото пытались продать в социальных сетях.

Блогер Валя Карнавал
Фото: Вк-аккаунт Вали Карнавал by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Валя Карнавал

Валя Карнавал рассказала, что действительно стала жертвой злоумышленников, которые незаметно сфотографировали её в раздевалке спортивного клуба.

Девушки представились фанатками звезды, а сами незаметно фотографировали процесс переодевания блогера.

Карнавал назвала случившееся позорищем.

"После этого случая у меня пропало желание ходить в зал, пропало спокойствие в общественных местах", — объяснила звезда Интернета.

Валя отметила, что перестала чувствовать себя в безопасности. Причастных к распространению интимных снимков Вали Карнавал задержала полиция. Им грозит уголовное наказание.

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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