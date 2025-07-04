Шантажистам не удалось ускользнуть: полиция поймала торговцев интимными снимками Вали Карнавал

В столице задержали вымогателей, шантажирующих блогера Валю Карнавал интимными снимками.
В столице задержана группа шантажистов, намеревавшихся поживиться благодаря личным фотографиям популярной звезды Интернета Вали Карнавал.
Инцидент случился этой весной в престижном спортивном клубе Kometa Black, расположенном возле Трубной площади. Согласно информации издания Mash, поклонницы артистки окружили девушку лестными словами, завели разговор, пока одна из них незаметно сделала снимок в женской комнате отдыха.
Затем один из молодых людей, получивший фото, воспользовался моментом ради личной выгоды. Создав поддельный профиль в мессенджере Telegram, злоумышленник попытался организовать продажу приватных изображений за вознаграждение, предупреждая публику о возможной утечке.
Но уйти незамеченными преступникам не удалось — полиция оперативно установила личность нарушителей и провела аресты. Теперь фигурантам грозит ответственность согласно Уголовному кодексу по обвинениям в посягательстве на личную жизнь и нелегальном производстве и распространении материалов сексуального характера.
Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
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