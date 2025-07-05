Земноводный сюрприз: что скрывает визит жабы к звёздам?

Неожиданный гость в доме Джигана: что скрывает визит жабы?

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В особняке Джигана и Оксаны Самойловой переполох! Привыкшие к самым разным сюрпризам, обитатели дома были озадачены неожиданным визитом. Незваная гостья, появившаяся прямо в спальне, оказалась... самой настоящей жабой!

Фото: commons.wikimedia.org by Kuebi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Жаба

Оксана, запечатлевшая земноводное на камеру, в шутку обратилась к своим подписчикам с вопросом о причинах такого вторжения. Версии множились: от проделок детей до мистических знаков.

Теперь интернет-пользователи гадают, что ждёт амфибию: станет ли она новым членом и без того немаленького "зверинца" звёздной семьи или же вернётся в привычную среду обитания.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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