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Земноводный сюрприз: что скрывает визит жабы к звёздам?

Неожиданный гость в доме Джигана: что скрывает визит жабы?
0:41
Шоу-бизнес

В особняке Джигана и Оксаны Самойловой переполох! Привыкшие к самым разным сюрпризам, обитатели дома были озадачены неожиданным визитом. Незваная гостья, появившаяся прямо в спальне, оказалась... самой настоящей жабой!

Жаба
Фото: commons.wikimedia.org by Kuebi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жаба

Оксана, запечатлевшая земноводное на камеру, в шутку обратилась к своим подписчикам с вопросом о причинах такого вторжения. Версии множились: от проделок детей до мистических знаков.

Теперь интернет-пользователи гадают, что ждёт амфибию: станет ли она новым членом и без того немаленького "зверинца" звёздной семьи или же вернётся в привычную среду обитания.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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