Яна Рудковская на вершине гордости: её сыновья окончили МГИМО с красными дипломами!

Яна Рудковская показала фото со старшими сыновьями от предыдущего брака

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская похвасталась красавцами-сыновьями, которые получили дипломы.

Фото: ВК-аккаунт Яны Рудковской by неизвестен is licensed under public doman Продюсер Яна Рудковская с сыновьями

Яна Рудковская опубликовала в социальных сетях снимки со своими старшими сыновьями от прошлого брака с Виктором Батуриным. На фото запечатлены 23-летние Николай и Андрей (его она усыновила). Молодые люди стали дипломированными специалистами, окончив МГИМО МИД РФ.

Продюсер напомнила, что боролась за сыновей с экс-супругом, пройдя более двухсот судебных заседаний.

"Николай получил уже второй красный диплом", — с гордостью сообщила Яна.

Рудковская отметила, что ей совместно с родителями удалось воспитать достойных людей и дать им лучшее образование.

Ранее Яна Рудковская рассказала, что Тимур Хайдаров "развёл" Евгения Плющенко на пластическую операцию.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



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