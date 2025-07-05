Почему Аврора Киба влюбилась в Лепса: неожиданное признание Марго Овсянниковой

Марго Овсянникова о романе Авроры Кибы и Григория Лепса: искренность или пиар?

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По мнению певицы и актрисы Маргариты Овсянниковой, юная Аврора Киба испытывает искренние чувства к Григорию Лепсу. Изначально скептически настроенная, Марго считала их отношения пиар-ходом, однако, наблюдая за общением Авроры с Лепсом, она изменила свое мнение.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

"Я поняла, что нравится Авроре в Лепсе. От него веет мужским. У него настолько мощная энергетика", — высказалась исполнительница.

Напомним, Григорий Лепс планирует сыграть свадьбу с Авророй Кибой летом 2025 года и мечтает о детях. Несмотря на планы артиста, мать девушки не одобряет этот союз и пытается отговорить дочь от замужества, а также препятствует её переезду к Лепсу.

Сама Аврора, несмотря на юный возраст, строит амбициозные планы на будущее. Она видит себя через десять лет успешной бизнес-леди, руководящей собственным брендом одежды и модным журналом, а также счастливой матерью двоих детей. По её словам, она уверена в своих силах и не видит никаких преград для достижения поставленных целей. Об этом сообщает The Voice.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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