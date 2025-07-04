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Ушла легенда: отчего умер звезда фильма Убить Билла Майкл Мэдсен

Стала известна причина смерти великого актёра Майкла Мэдсена
1:55
Шоу-бизнес

В четверг утром скончался актёр Майкл Мэдсен в возрасте 67 лет. Менеджер артиста Рон Смит назвал причину смерти.

Смерть на ЭКГ
Фото: Freepik by juicy_fish, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смерть на ЭКГ

Майкл Мэдсен умер от сердечного приступа. За свою карьеру продолжительностью более 40 лет Мэдсен сыграл десятки ролей на экране. Однако он наиболее известен своим сотрудничеством с Квентином Тарантино, который доверил ему роль психопата-клептомана в фильме "Бешеные псы" и бывшего наемного убийцы в "Убить Билла 2."

Фильм "Бешеные псы", один из знаковых независимых фильмов 90-х годов, потряс публику своей графической жестокостью. Среди других известных работ Мэдсена на большом экране — фильмы "Ночной портье", "Телма и Луиза" и "Донни Браско".

Тарантино вновь пригласил Мэдсена в состав актёров кровавого вестерна "Восемь ненавидящих" и фильма "Однажды в Голливуде", события которого происходят в 1969 году.

Майкл Мэдсен родился в Чикаго 25 сентября 1957 года в семье отца-пожарника и матери-режиссёра; одна из его сестёр была номинанткой на премию "Оскар" актрисой Вирджинией Мэдсен.

Его профессиональная карьера началась в чикагском театре "Stepwolf", где он стажировался у Джона Малковича. Этот опыт привел к небольшим ранним ролям в фильмах 80-х годов, таким как "Игры военных" и "Природная". В конечном итоге Мэдсен добился успеха благодаря фильму "Бешеные псы" — низкобюджетному криминальному триллеру, положившему начало карьере Тарантино и способствовавшему превращению кинофестиваля Sundance в горячую точку Голливуда. Фильм также обеспечил Мэдсену постоянное место в истории кино.

Уточнения

Майкл Со́рен Мэ́дсен  — американский актёр, снявшийся более чем в 170 фильмах. Наиболее известен благодаря своему участию в таких картинах, как «Бешеные псы» (1992), «Донни Браско» (1997), «Убить Билла» (2004).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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