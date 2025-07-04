Ушла легенда: отчего умер звезда фильма Убить Билла Майкл Мэдсен

В четверг утром скончался актёр Майкл Мэдсен в возрасте 67 лет. Менеджер артиста Рон Смит назвал причину смерти.
Майкл Мэдсен умер от сердечного приступа. За свою карьеру продолжительностью более 40 лет Мэдсен сыграл десятки ролей на экране. Однако он наиболее известен своим сотрудничеством с Квентином Тарантино, который доверил ему роль психопата-клептомана в фильме "Бешеные псы" и бывшего наемного убийцы в "Убить Билла 2."
Фильм "Бешеные псы", один из знаковых независимых фильмов 90-х годов, потряс публику своей графической жестокостью. Среди других известных работ Мэдсена на большом экране — фильмы "Ночной портье", "Телма и Луиза" и "Донни Браско".
Тарантино вновь пригласил Мэдсена в состав актёров кровавого вестерна "Восемь ненавидящих" и фильма "Однажды в Голливуде", события которого происходят в 1969 году.
Майкл Мэдсен родился в Чикаго 25 сентября 1957 года в семье отца-пожарника и матери-режиссёра; одна из его сестёр была номинанткой на премию "Оскар" актрисой Вирджинией Мэдсен.
Его профессиональная карьера началась в чикагском театре "Stepwolf", где он стажировался у Джона Малковича. Этот опыт привел к небольшим ранним ролям в фильмах 80-х годов, таким как "Игры военных" и "Природная". В конечном итоге Мэдсен добился успеха благодаря фильму "Бешеные псы" — низкобюджетному криминальному триллеру, положившему начало карьере Тарантино и способствовавшему превращению кинофестиваля Sundance в горячую точку Голливуда. Фильм также обеспечил Мэдсену постоянное место в истории кино.
Майкл Со́рен Мэ́дсен — американский актёр, снявшийся более чем в 170 фильмах. Наиболее известен благодаря своему участию в таких картинах, как «Бешеные псы» (1992), «Донни Браско» (1997), «Убить Билла» (2004).
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