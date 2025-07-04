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Кэти Перри и Орландо Блум: как развалился идеальный союз и что будет с дочерью?

Кэти Перри и Орландо Блум больше не скрывают свой развод
0:47
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили развод, сосредоточившись на воспитании дочери Дейзи. Какие подробности стоят за их разрывом? Узнайте все детали.

Певица Кэти Перри
Фото: ВК-аккаунт Кэти Перри by неизвестен is licensed under public doman
Певица Кэти Перри

Брак певицы Кэти Перри и актёра Орландо Блума закончился крахом.

Представители звёздной пары рассказали, что супруги отдалились друг от друга и стали уделять особое внимание воспитанию дочери.

"Они по-прежнему будут вместе проводить время как семья, ведь их общим и главным приоритетом остается растить их дочь Дейзи Дав", — цитирует слова человека из окружения звёзд издание People.

Инсайдер отметил, что певица и актёр стараются воспитать наследницу в атмосфере любви и взаимного уважения. 

Уточнения

Орла́ндо Джо́натан Бла́нчард Блум (англ. Orlando Jonathan Blanchard Bloom, род. 13 января 1977, Кентербери) — британский киноактёр. Получил известность благодаря ролям в кинотрилогии «Властелин колец» (2001, 2002, 2003) и её приквеле «Хоббит».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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