Смерть Яниса Тиммы: адвокат обвинила Анну Седокову в преступлениях

Адвокат семьи Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в смерти баскетболиста и незаконном завладении имуществом. Что стоит за этими громкими обвинениями?
Адвокат семьи Яниса Тиммы продолжает утверждать, что Анна Седокова имеет отношение к смерти экс-супруга. По мнению Маргариты Гавриловой, звезда незаконно старается завладеть имуществом баскетболиста.
"Мы претендуем сейчас на то имущество, которое вы себе, не имея никакого основания, в единоличном формате присвоили", — цитирует слова юриста "СтарХит".
Адвокат пригрозила Седоковой новыми разбирательствами, отметив, что певица виновата в том, что довела бывшего мужа до добровольного ухода из жизни.
Юрист поставила под сомнения слова певицы о том, что Янис Тимма был психически неустойчив. Её смутило то, что Седокова без опасений оставляла сына в компании мужа.
Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.
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