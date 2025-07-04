Смерть Яниса Тиммы: адвокат обвинила Анну Седокову в преступлениях

Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что Анна Седокова причастна к смерти экс-супруга

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Адвокат семьи Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в смерти баскетболиста и незаконном завладении имуществом. Что стоит за этими громкими обвинениями?

Фото: ВК-аккаунт Анны Седоковой by неизвестен is licensed under public doman Певица Анна Седокова

Адвокат семьи Яниса Тиммы продолжает утверждать, что Анна Седокова имеет отношение к смерти экс-супруга. По мнению Маргариты Гавриловой, звезда незаконно старается завладеть имуществом баскетболиста.

"Мы претендуем сейчас на то имущество, которое вы себе, не имея никакого основания, в единоличном формате присвоили", — цитирует слова юриста "СтарХит".

Адвокат пригрозила Седоковой новыми разбирательствами, отметив, что певица виновата в том, что довела бывшего мужа до добровольного ухода из жизни.

Юрист поставила под сомнения слова певицы о том, что Янис Тимма был психически неустойчив. Её смутило то, что Седокова без опасений оставляла сына в компании мужа.

Уточнения

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.



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