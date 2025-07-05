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Кулинарный сюрприз на площадке: как суп и яичница от Мизулиной изменили рабочий день SHAMAN'а

Эмоциональный момент: Мизулина привезла SHAMAN'у еду на съёмках нового клипа
1:32
Шоу-бизнес

Популярный певец SHAMAN получил трогательную поддержку от своей возлюбленной, главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, прямо на съёмочной площадке нового клипа. Во время работы над видео к песне "Прямо по сердцу", предназначенной для "Интервидения", Мизулина привезла артисту домашнюю еду.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

Как признался SHAMAN журналистам, плотный гастрольный график сильно изматывает, поэтому забота любимой оказалась как нельзя кстати. Куриный суп и яичница, приготовленные Екатериной, помогли певцу восстановить силы.

Напомним, что пара официально объявила о своих отношениях весной 2025 года, во время концерта SHAMAN'а. Тогда артист пригласил Мизулину на сцену, подарил ей цветы и нежно обнял. Впоследствии певец поделился планами о летней свадьбе, хотя точная дата пока не названа.

SHAMAN не раз говорил о том, как ценит свою избранницу. Он отмечал, что долго искал человека, который сможет понять и принять его образ жизни, связанный с постоянными разъездами. Кроме того, певец восхищается кулинарными талантами Мизулиной, подчёркивая, что она создаёт уют и тепло в их доме. По словам артиста, он всегда мечтал о гармонии между карьерой и личной жизнью, и теперь, кажется, нашел её. Об этом рассказали в программе «PRO-Новости» от МУЗ-ТВ.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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