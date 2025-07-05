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Когда 130 квадратов становятся обузой: шокирующее откровение Прохора Шаляпина

Шокирующее откровение: Прохор Шаляпин рассказал о своих трудностях на 130 квадратных метрах
0:39
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин, известный своими эпатажными выходками, не раз вспоминал о тернистом пути к успеху. В недавнем интервью для шоу "Токсики" певец с иронией рассказал о временах, когда, по его словам, ему приходилось "ютиться" в скромных апартаментах площадью… 130 квадратных метров.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Выпускник "Фабрики звезд" посетовал, что из-за "нехватки пространства" ему было попросту негде хранить свою немногочисленную одежду.

Впрочем, те трудные времена, к счастью, остались позади. Теперь Прохор Шаляпин с облегчением констатирует, что у него наконец есть "где разместиться".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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