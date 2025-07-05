Когда 130 квадратов становятся обузой: шокирующее откровение Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин, известный своими эпатажными выходками, не раз вспоминал о тернистом пути к успеху. В недавнем интервью для шоу "Токсики" певец с иронией рассказал о временах, когда, по его словам, ему приходилось "ютиться" в скромных апартаментах площадью… 130 квадратных метров.
Выпускник "Фабрики звезд" посетовал, что из-за "нехватки пространства" ему было попросту негде хранить свою немногочисленную одежду.
Впрочем, те трудные времена, к счастью, остались позади. Теперь Прохор Шаляпин с облегчением констатирует, что у него наконец есть "где разместиться".
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
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