Перехватило дыхание: Брэд Питт вспомнил женщин, которые покорили его на съёмках

Голливудский актер Брэд Питт стал гостем популярного подкаста New Heights, где откровенно рассказал о женщинах, которые произвели на него сильное впечатление в начале его карьеры.
В беседе с братьями Джейсоном и Трэвисом Келси Питт вспомнил съёмки культового фильма "Тельма и Луиза", где его партнёршами стали Джина Дэвис и Сьюзан Сарандон.
"Когда я впервые увидел Джину и Сьюзан, у меня просто перехватило дыхание. Я был в восторге", — признался актёр.
Свою первую серьёзную роль Питт исполнил именно в этом фильме, сыграв обаятельного мошенника. Постельная сцена с Джиной Дэвисом запомнилась ему особенно — актёр признался, что сильно волновался, но коллега оказалась "нежной и заботливой".
В разговоре звезда также затронул темы жизненных трудностей и спорта, выразив поддержку команде Трэвиса Келси — бойфренда Тейлор Свифт.
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.
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