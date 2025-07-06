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Перехватило дыхание: Брэд Питт вспомнил женщин, которые покорили его на съёмках

Брэд Питт рассказал о своих первых впечатлениях от работы с Джиной Дэвис и Сьюзан Сарандон
1:01
Шоу-бизнес

Голливудский актер Брэд Питт стал гостем популярного подкаста New Heights, где откровенно рассказал о женщинах, которые произвели на него сильное впечатление в начале его карьеры.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

В беседе с братьями Джейсоном и Трэвисом Келси Питт вспомнил съёмки культового фильма "Тельма и Луиза", где его партнёршами стали Джина Дэвис и Сьюзан Сарандон.

"Когда я впервые увидел Джину и Сьюзан, у меня просто перехватило дыхание. Я был в восторге", — признался актёр.

Свою первую серьёзную роль Питт исполнил именно в этом фильме, сыграв обаятельного мошенника. Постельная сцена с Джиной Дэвисом запомнилась ему особенно — актёр признался, что сильно волновался, но коллега оказалась "нежной и заботливой".

В разговоре звезда также затронул темы жизненных трудностей и спорта, выразив поддержку команде Трэвиса Келси — бойфренда Тейлор Свифт.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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