Ксения Собчак шокировала публику: вот что стоит за её дерзким образом в олимпийке

Раньше цыгане так ходили: образ Ксении Собчак поразил публику

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала свой эпатажный образ, который озадачил публику.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак предстала в дерзком образе. Журналистка нарядилась в спортивную олимпийку в стиле ретро и дополнила образ юбкой, золотистыми туфельками и авоськой.

Звезда рассказала, что держит руку на пульсе в сфере моды.

"Одним из самых эффектных приемов в стайлинге навсегда останется совмещение классики и сторогости со спортом", — написала под снимками знаменитость.

Она поведала, что выбрала для себя олимпийку Martine Rose из весеннего сезона 2025 "в постсоветской эстетике".

"Всё хорошо в меру (и немного сверх неё), — объяснила Ксения.

Подписчики поиронизировали над образом журналистки.

"На физкультуру можно так"; "Раньше цыгане ходили в турецких юбках, олимпийках от болгарского спортивного костюма и торговали перламутровой помадой", — писали фолловеры под снимками Собчак.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.



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