Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Электромобили: дёшево на старте, дорого при замене батареи
Засуха угрожает вашему саду: как не потерять урожай плодовых деревьев
Одна цифра — весь отпуск под угрозой: семья не улетела в Египет
5 шагов к идеальной домашней Нутелле: простой рецепт, который не может не получиться
Клещи атакуют: какие препараты работают, а какие просто красивая этикетка
Ким Кардашьян впервые рассказала о смерти подруги детства Линдси Мэй: чат опустел
Если кожа краснеет после умывания, вы точно допускаете одну из этих ошибок
Как Китай захватывает рынок редкоземельных металлов
Профессор Шестаков назвал симптом, указывающий на онкологию желудка

Ксения Собчак шокировала публику: вот что стоит за её дерзким образом в олимпийке

Раньше цыгане так ходили: образ Ксении Собчак поразил публику
1:03
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала свой эпатажный образ, который озадачил публику.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак предстала в дерзком образе. Журналистка нарядилась в спортивную олимпийку в стиле ретро и дополнила образ юбкой, золотистыми туфельками и авоськой.

Звезда рассказала, что держит руку на пульсе в сфере моды.

"Одним из самых эффектных приемов в стайлинге навсегда останется совмещение классики и сторогости со спортом", — написала под снимками знаменитость.

Она поведала, что выбрала для себя олимпийку Martine Rose из весеннего сезона 2025 "в постсоветской эстетике".

"Всё хорошо в меру (и немного сверх неё), — объяснила Ксения.

Подписчики поиронизировали над образом журналистки.

"На физкультуру можно так";

"Раньше цыгане ходили в турецких юбках, олимпийках от болгарского спортивного костюма и торговали перламутровой помадой", — писали фолловеры под снимками Собчак.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1991—1996) и сенатора Людмилы Нарусовой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке?
Авто
7500 рублей штрафа за неверный манёвр: когда не следует ехать по стрелке? Аудио 
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Садоводство, цветоводство
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников Аудио 
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry
Авто
Рейтинг надёжных авто: Corolla, Lancer, Logan, Golf и Camry Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Наша планета готовится к космическому манёвру
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Раньше цыгане так ходили: образ Ксении Собчак поразил публику
Так вы очистите сетку двери за 10 минут
Рыбное предприятие в Дагестане под следствием: 403 тонны немаркированной кильки
Дочь Абдулова подтвердила отношения с режиссёром Алексеем Федорцовым: подробности романа
Новые правила для водителей и пешеходов на зебре
Священная вода Чили: мистическое озеро, куда ведёт дорога через облака
Парадокс Красной планеты: открытие Curiosity объяснило гибель марсианской атмосферы
Секреты успешного сбора клубники: избегайте этих ошибок
Планета без людей — и вот кто первым начнёт делить территорию
Леонид Агутин прервал концерт из-за потерянного обручального кольца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.