Никита Джигурда раскрыл секрет расставания с Анастасией Волочковой — что произошло на пьяной вечеринке?

Никита Джигурда призвал Волочкову простить его после скандального инцидента

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Джигурда рассказал, почему Анастасия Волочкова больше с ним не общается.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анастасия Волочкова

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова ранее поддерживали дружеские отношения. Однако после одного скандала их общение прекратилось.

Ранее сообщалось, что дочь Волочковой хочет сменить фамилию.

Джигурда предполагает, что Анастасия Волочкова обиделась на него после того, как в Сеть попало видео неприличного содержания.

"Настя о том, что я веду видеосъемку, не знала, но мы были пьяны и как-то особо не парились на этот счет. Но потом её смутило содержание видео", — цитирует слова актёра "Общественная Служба Новостей".

Джигурда вспомнил, что Волочкова приняла распространения откровенного видео за пиар.

Актёр отметил, что уважает чёрный пиар. Он уверен, что Волочкова не в курсе нюансов шоу-бизнеса. Джигурда уверен, что Волочкова уже забыла старые обиды, он также не держит зла на балерину.

"Настя, давай снова дружить, мы же поссорились из-за мелочи и недопонимания", — призвал Джигурда знаменитую подругу.

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