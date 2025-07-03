Я уехал умирать: звезда сериала Сваты рассказал, почему покинул Россию

Александр Феклистов: уехать или остаться? Откровенные признания актёра

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр театра и кино Александр Феклистов объяснил, что не хотел уезжать из России в тяжёлый период для страны, пишет EADaily.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паспорт на чемодане

Александр Феклистов был уверен, что может принести пользу для Родины.

Феклистов рассказал, что после начала СВО трудился на российской сцене целый год, однако его лишили работы после того, как он выразил сочувствие жителям Украины. Спектакли с его участием, по словам актёра, были сняты с репертуара.

"Мы не бросали Родину", — заверил Феклистов в подкасте "Смотри в оба" Ирины Петровской.

Артист объяснил, что покидал страну с намерением проститься с жизнью.

"И поэтому я уехал. Я уехал умирать", — объяснил актёр из сериала "Сваты".

По информации EADaily, Феклистов играет в постановке "Веди свой плуг по костям мертвецов" вместе с Лией Ахеджаковой. Спектакль показывают на сцене в Испании и Швейцарии.

Уточнения

«Сваты» — российско-украинский комедийный телевизионный сериал студии «Квартал 95». За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл «Новогодние сваты», спин-офф сериала «Байки Митяя».



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