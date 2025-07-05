Вера Брежнева в ярости: фейк о её смерти взорвал интернет — вот что она ответила

Слухи о смерти: Вера Брежнева разоблачает фейк и предостерегает поклонников

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вера Брежнева столкнулась с отвратительной ложью, распространяемой в интернете. В социальных сетях появился фейковый пост, сообщающий о её смерти и призывающий пользователей перейти по ссылке в Telegram-канал за "подробностями".

Фото: dropbox.com by Юлия Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вера Брежнева

"К сожалению, это конец. Веры больше нет! Появились печальные вести о Вере Брежневой. Публика прощается с артисткой. Слабонервным не смотреть! Подробности у нас в телеграм-канале", — написали любители сенсаций.

Артистка была в ярости от этой бесстыдной попытки привлечь внимание и нажиться на обмане. Она обратилась к своим поклонникам, предостерегая их от перехода по сомнительным ссылкам и распространения этой дезинформации.

"Пока вы переходите по ссылке это будет работать! Не ведитесь! И не пересылайте мне, не распространяйте такой контент!" — заявила Вера.

Она добавила в свой пост мат. Гневная реакция певицы показала, насколько она устала от постоянных слухов и спекуляций вокруг её имени.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.



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