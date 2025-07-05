Секреты дружбы на сцене: как Никита Осин и SHAMAN начинали вместе

Дебютный концерт Никиты Осина: как SHAMAN поддержал молодую звезду

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На российской эстраде зажглась новая звезда! В Сочи состоялся дебютный концерт Никиты Осина, молодого артиста, которого продюсирует SHAMAN. Осин впервые представил свои песни широкой публике, и его выступление стало настоящим событием. Поддержать начинающего певца приехал сам Ярослав Дронов, разделивший с ним сцену.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ SHAMAN

Местом для этого важного события был выбран сочинский ресторан, который, по слухам, когда-то дал старт карьере Григория Лепса. Возможно, именно эта легенда повлияла на выбор площадки для первого сольного концерта протеже SHAMAN'а.

Как рассказал Ярослав Дронов, одна из песен, прозвучавших на концерте, посвящена непростому времени и тем, кто отдал свою жизнь.

"Мы сначала хотели написать песню о мужской дружбе. Но потом решили, что сильнее будет отразить нынешнее время, спецоперацию. Эта песня — некий такой собирательный образ, посвященный друзьям, которые от нас ушли на небо", — пояснил SHAMAN в беседе с kp.ru.

Связывает двух артистов не только работа, но и давняя дружба. SHAMAN и Никита Осин вместе учились в Российской академии музыки имени Гнесиных и даже жили в одной комнате в общежитии.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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