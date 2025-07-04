Какая-то неуверенность: Басков высказался о пропаже Киркорова

У нас у всех бывает депрессия: Басков высказался о проблемах Киркорова

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков прокомментировал внезапное исчезновение Филиппа Киркорова из публичного поля.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

Филипп Киркоров вновь вернулся к активной публичной жизни после кратковременного исчезновения. Король российской эстрады вернулся похудевшим. Поклонники певца считают, что Киркоров тяжело переживает смерть отца.

Друг артиста Николай Басков сочувственно и с пониманием относится к желанию Киркорова скрыться от посторонних глаз.

"Все мы люди, у нас есть проблемы. То, что мы артисты, не значит, что мы чем-то отличаемся от других. Когда закрывается дверь, у нас бывает какая-то своя неуверенность, депрессия", — высказался Басков в интервью "PRO-Новости" на МУЗ-ТВ.

Фанаты Киркорова желают 58-летнему певцу восстановиться как можно быстрее.

Множились слухи о том, что Киркорову понадобилась госпитализация из-за ожога руки на фоне сахарного диабета.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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