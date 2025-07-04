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Шарлиз Терон раскрыла шокирующий случай харассмента: вот что произошло на прослушивании

Шарлиз Терон делится опытом харассмента на пробах: имя режиссера остается в секрете
1:38
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон призналась, что пережила приставания со стороны знаменитого кинорежиссёра. 

Актриса Шарлиз Терон
Фото: ВК-аккаунт Шарлиз Терон by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Шарлиз Терон

Имя режиссёра, который практиковал харассмент, знаменитость предпочла скрыть. Артистка поведала, что восемнадцатилетней девушкой её позвали на пробы в пятницу ночью прямо домой к режиссёру. Придя туда, она увидела постановщика одетым в ночную одежду, а спустя некоторое время он стал проявлять знаки внимания, положив ладонь на её бедро. Она поспешила уйти из сомнительного дома. 

Звезда отметила, что оценила ситуацию как ненормальную, хотя понятия не имела о том, каким образом проходят пробные просмотры.

49-летняя Шарлиз вспомнила, что как только подняла эту тему спустя много лет, тот самый режиссёр сильно занервничал. Он связался с актрисой, чтобы оправдать своё поведение. 

Актриса добавила, что воздерживается от публикации имени режиссера не потому, что дело касается исключительно его персоны, а вследствие масштабности проблемы сексуального харассмента в индустрии развлечений.

Американская звезда прославилась благодаря ролям в фильмах "Адвокат дьявола", "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Прометей".

Сегодня актриса занимается воспитанием двоих усыновленных детей. Личные отношения звезды освещаются редко: в 2013-м она закрутила роман с актером Шоном Пенном. Затем последовало официальное объявление о помолвке, но торжество так и не состоялось.

Уточнения

Шарли́з Те́рон (африк. и англ. Charlize Theron, МФА (афр.) [ʃɐrˈlis tron], МФА (англ.) [ʃɑrˈliːz ˈθɛrən]; род. 7 августа 1975, Бенони, ЮАР) — южноафриканская и американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинопродюсер и фотомодель. Терон приобрела известность в конце 1990-х годов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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