Анастасия Волочкова в откровенных фото: что скрывают эти кадры из бани?

Балерина Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками в откровенных образах.
Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях свой привычный банный контент. Экс-прима Большого театра обожает банные процедуры.
Звезда балета разместила несколько фото. На первом снимке она позирует у деревянной бочки с холодной водой, в которую часто погружается распаренная. На другом снимке балерина позирует с веником на качелях.
На первом фото на Волочковой из одежды только шарф, а на втором фото — только банный веник.
"Лучшее восстановление для меня-это русская домашняя баня и купель", — написала под снимками Анастасия.
Ранее Волочкова раскрыла неожиданную правду о браке дочери.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).
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