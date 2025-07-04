Анастасия Волочкова в откровенных фото: что скрывают эти кадры из бани?

Шарф и веник: какую тайну скрывает Волочкова в своих новых фото?

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова предстала перед подписчиками в откровенных образах.

Фото: Телеграм-канал Анастасии Волочковой by неизвестен is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова опубликовала в социальных сетях свой привычный банный контент. Экс-прима Большого театра обожает банные процедуры.

Звезда балета разместила несколько фото. На первом снимке она позирует у деревянной бочки с холодной водой, в которую часто погружается распаренная. На другом снимке балерина позирует с веником на качелях.

На первом фото на Волочковой из одежды только шарф, а на втором фото — только банный веник.

"Лучшее восстановление для меня-это русская домашняя баня и купель", — написала под снимками Анастасия.

Ранее Волочкова раскрыла неожиданную правду о браке дочери.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).



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