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Михаил Ширвиндт задал неудобный вопрос священнику: ответ Андрея Постернака удивил всех

Скамейки мешают молитве: Андрей Постернак объясняет Михаилу Ширвиндту традицию стояния в русских храмах
2:18
Шоу-бизнес

Священник, декан историко-филологического факультета Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Андрей Постернак ответил на вопросы Михаила Ширвиндта, которого удивили правила в российских храмах.

Храм
Фото: commons.wikimedia.org by Solundir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Храм

Телеведущий Михаил Ширвиндт побывал в европейском храме и обратил внимание на то, что на Западе в церквях оборудованы скамейки для верующих. Он задался вопросом: почему в российских храмах нельзя сделать сидячие места для прихожан.

"Дело в том, что это связано с определенными традициями, которые складывались на протяжении, можно сказать, веков. В западной, в католической, протестантской традиции храмы были оборудованы скамейками и имеют свои особенности, связанные с тем, что, как считалось, людям нужен определенный отдых во время богослужения. Сидя, может быть, проще как-то прийти в себя, сосредоточиться", — рассказал представитель РПЦ в беседе с Pravda.ru.

Священник отметил, что в восточной, в православной традиции, — не только в Русской православной, но и в других православных церквях, например в Сербии, в Болгарии, в Грузии, — такой традиции никогда не было.

"Считается, что когда человек стоит, он более напряжён, он не засыпает, ему в чем-то легче молиться. Хотя это, конечно, физически тяжелее. И эта традиция по-прежнему сохраняется", — объяснил отец Андрей.

Постернак объяснил, что менять традицию никто не собирается. Для пожилых и немощных прихожан по бокам храма имеются скамейки.

"Если человек в возрасте, он болеет — он может присесть, но все-таки это не есть часть уставной церковной жизни. Потому что всё-таки большинство храмов предусматривают то, что молящиеся в них стоят", — рассказал священник.

Отец Андрей подчеркнул, что в храме важен внутренний настрой.

"И в каком-то смысле то, когда человек стоит, когда он бодрствует, когда ему физически это все-таки трудно, если длительное богослужение — это тоже есть некий труд, который является частью молитвы. По крайней мере, в православной традиции это присутствует", — рассказал Постернак.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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