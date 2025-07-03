Вопросы о вере: почему Михаил Ширвиндт недоумевает по поводу сидячих служб?

Разница в службах: Михаил Ширвиндт задается вопросом о сидении на службе

Телеведущий Михаил Ширвиндт обратил внимание на особенности богослужения в храме католиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Dietmar Rabich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крест

Михаил Ширвиндт опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена проповедь католического священника в западном храме.

Сын Александра Ширвиндта снял на видео скамейки в храме.

"Почему все сидят? Может потому, что так удобнее?" — сказал экс-ведущий шоу "Я и моя собака".

Ширвиндт задался вопросом о разнице между организацией службы в России и на Западе.

"Вопрос: почему у них можно, а у нас нельзя", — поинтересовался Михаил.

Подписчики подержали недоумение телеведущего.

"Потому что лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать о стуле", — писали фолловеры под постом Ширвиндта-младшего.

Ранее Михаил Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии.

Уточнения

Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989).



Грекокатолические церкви (в русской дореволюционной и советской литературе униатские церкви, униа́тство) — восточнокатолические церкви византийской литургической традиции.



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