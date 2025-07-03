Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ПДД для водителей: максимальное время за рулем без перерыва – что нужно знать каждому водителю
10 вещей в доме, которые снижают его стоимость: реальные примеры
Туризм в Гэрлоке: как сделать ваше путешествие незабываемым
В 2023 году в море потеряно 1566 контейнеров — в 2,6 раза больше, чем в 2022
Квалифицированные рабочие, а не рабы: сенсационные находки археологов в Египте
Секрет шикарного блеска: 5 спреев, которые действительно работают для вашей укладки
Секреты красивого тела: приседания танцора от Одри Брун
Открытие ученых: акулы и их уникальный иммунитет в свете новых исследований
Растения против переувлажнения: выбирайте, чтобы избежать беды!

Вопросы о вере: почему Михаил Ширвиндт недоумевает по поводу сидячих служб?

Разница в службах: Михаил Ширвиндт задается вопросом о сидении на службе
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт обратил внимание на особенности богослужения в храме католиков.

Крест
Фото: commons.wikimedia.org by Dietmar Rabich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крест

Михаил Ширвиндт опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена проповедь католического священника в западном храме.

Сын Александра Ширвиндта снял на видео скамейки в храме.

"Почему все сидят? Может потому, что так удобнее?" — сказал экс-ведущий шоу "Я и моя собака".

Ширвиндт задался вопросом о разнице между организацией службы в России и на Западе.

"Вопрос: почему у них можно, а у нас нельзя", — поинтересовался Михаил.

Подписчики подержали недоумение телеведущего.

"Потому что лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать о стуле", — писали фолловеры под постом Ширвиндта-младшего.

Ранее Михаил Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии. 

Уточнения

Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989). 

Грекокатолические церкви (в русской дореволюционной и советской литературе униатские церкви, униа́тство) — восточнокатолические церкви византийской литургической традиции. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Разгоняем метаболизм: ключ к эффективному похудению с утренними ритуалами
Красота и стиль
Разгоняем метаболизм: ключ к эффективному похудению с утренними ритуалами Аудио 
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Экономика и бизнес
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана Аудио 
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание
Домашние животные
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание Аудио 
Популярное
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности

Узнайте о 7 легендарных двигателях, которые проедут более 500 000 км без капитального ремонта. Их выбирают опытные водители за надёжность и экономичность.

Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Растения против переувлажнения: выбирайте, чтобы избежать беды!
4 июля: День независимости США, Земля Санникова и театр Натальи Сац
Милонов назвал публичный конфликт Инстасамки, Доры и Мэйби Бэйби собачьей свадьбой
Совет Брэда Питта начинающим актёрам: избегайте этого жанра в кино
Бронзовый наручный кошелёк римского легионера: что нам раскрывает 1800-летний артефакт?
5 признаков, что стрижка волос вам необходима: не игнорируйте эти сигналы
Укоренение пионов: первые шаги к успешному размножению и уходу
Загадка запаха муравьев: почему не все способны его чувствовать?
Льготная ипотека в Крыму: что дальше для застройщиков и покупателей?
Тренер-диктатор: как узнать, что ваше тело говорит 'нет'?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.