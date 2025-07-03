Вопросы о вере: почему Михаил Ширвиндт недоумевает по поводу сидячих служб?

Телеведущий Михаил Ширвиндт обратил внимание на особенности богослужения в храме католиков.
Михаил Ширвиндт опубликовал в социальных сетях видео, на котором запечатлена проповедь католического священника в западном храме.
Сын Александра Ширвиндта снял на видео скамейки в храме.
"Почему все сидят? Может потому, что так удобнее?" — сказал экс-ведущий шоу "Я и моя собака".
Ширвиндт задался вопросом о разнице между организацией службы в России и на Западе.
"Вопрос: почему у них можно, а у нас нельзя", — поинтересовался Михаил.
Подписчики подержали недоумение телеведущего.
"Потому что лучше сидя думать о Боге, чем стоя думать о стуле", — писали фолловеры под постом Ширвиндта-младшего.
Ранее Михаил Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии.
Алекса́ндр Анато́льевич Ши́рвиндт (19 июля 1934, Москва — 15 марта 2024, Москва) — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий, писатель-мемуарист, юморист; народный артист РСФСР (1989).
Грекокатолические церкви (в русской дореволюционной и советской литературе униатские церкви, униа́тство) — восточнокатолические церкви византийской литургической традиции.
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