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Татьяна Лазарева шокирована: Почему Надежда Кадышева стала кумиром молодежи?

Почему Надежда Кадышева снова на пике популярности? Татьяна Лазарева делится мнением!
1:12
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* не прошла мимо новости об ажиотаже вокруг творчества Надежды Кадышевой.

Певица Надежда Кадышева
Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Надежда Кадышева

Татьяна Лазарева* опубликовала фото с внучкой Сарой-Джессикой на руках.

Звезда ТВ призналась, что её забавляет интерес её детей к музыкальным произведениям 80-х и 90-х годов.

Он отметила, что благодаря её подаче её дети полюбили песню Игоря Корнелюка "Месяц май".

Не прошла телеведущая и мимо новости о том, что солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева стала самой популярной певицей у российской молодёжи.

"Правда тетя Надя Кадышева никогда не была в моем плей-листе. Но вторая жизнь для артистов — это всегда хорошо, я считаю. Даже если это издевательское Трололо в случае с моим глубоко почитаемым Эдуардом Хилем", — написала Лазарева* в социальных сетях.

Ранее Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой

* внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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