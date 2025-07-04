Татьяна Лазарева шокирована: Почему Надежда Кадышева стала кумиром молодежи?

Телеведущая Татьяна Лазарева* не прошла мимо новости об ажиотаже вокруг творчества Надежды Кадышевой.
Татьяна Лазарева* опубликовала фото с внучкой Сарой-Джессикой на руках.
Звезда ТВ призналась, что её забавляет интерес её детей к музыкальным произведениям 80-х и 90-х годов.
Он отметила, что благодаря её подаче её дети полюбили песню Игоря Корнелюка "Месяц май".
Не прошла телеведущая и мимо новости о том, что солистка ансамбля "Золотое кольцо" Надежда Кадышева стала самой популярной певицей у российской молодёжи.
"Правда тетя Надя Кадышева никогда не была в моем плей-листе. Но вторая жизнь для артистов — это всегда хорошо, я считаю. Даже если это издевательское Трололо в случае с моим глубоко почитаемым Эдуардом Хилем", — написала Лазарева* в социальных сетях.
Ранее Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой
* внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
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