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Трагедия на дороге: легендарный футболист Диогу Жота ушел из жизни в возрасте всего 28 лет

Смерть Диогу Жота: что скрывает роковое ДТП на поворотах испанской ночи?
1:39
Шоу-бизнес

Футбольная общественность была шокирована ужасающим событием — форвард английского "Ливерпуля" и национальной команды Португалии Диогу Жота скончался вследствие автомобильной катастрофы в Испании.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Возраст спортсмена составлял всего лишь 28 лет. Буквально неделю назад, десять дней назад, он отпраздновал свою женитьбу с любимой девушкой Рут Кардозу, вместе с которой растил трёх малышей.

ДТП случилось глубокой ночью третьего июля близ испанской провинции Самора. Согласно предварительной информации, спортивный автомобиль марки Lamborghini, которым управлял сам Жота, двигаясь на большой скорости, потерял управление после внезапного повреждения покрышки и столкнулся с ограждением дороги, вспыхнув огнем.

Помимо самого футболиста, в салоне автомобиля присутствовал его младший брат Андре, профессиональный футболист клуба "Пенафиел", которому недавно исполнилось 26 лет. Оба брата скончались мгновенно на месте происшествия.

Диогу Жота начал выступать за команду "Ливерпуль" начиная с 2020-го года, принял участие в общей сложности в ста восьмидесяти двух матчах, отличился шестьдесят пять раз и помог клубу завоевать титул чемпиона английской Премьер-лиги сезона 2024-2025 годов. Выступая за сборную страны, он становился обладателем титула Лиги наций дважды подряд. Поклонники игры в футбол по всей планете глубоко переживают утрату одарённого и блистательного спортсмена.

Уточнения

Ливерпу́ль Ли́верпуль, также Ли́верпул (англ. Liverpool, МФА: [ˈlɪvəpuːl]) — город в Великобритании в графстве Мерсисайд, порт на северо-западном побережье Англии, в устье реки Мерси.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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