Звёзды Хайпа зажгли Сочи: форум Агутина стал площадкой для новых талантов

2 июля в Сочи прошло масштабное творческое событие, объединившее многие российские семьи, — концерт "Звёзды Хайпа" на VI форуме Леонида Агутина, организованный фестивалем "Белые ночи Санкт-Петербурга".
На концерте выступили знаменитые и яркие звёзды шоу-бизнеса: Валя Карнавал, Мария Янковская, Роман Исаев, Артур Пирожков и многие другие.
Форум Агутина проводится для детей со всей страны, чтобы помочь им раскрыть свои артистические способности. Дети участвуют в мастер-классах, которые проводят профессиональные артисты. Также эти мероприятия направлены на то, чтобы сделать более прочной связь детей и родителей и таким образом укрепить семьи.
"Ваше желание — самое главное! Если б его не было, никаких форумов мы бы не проводили. Мы счастливы видеть вас здесь. Рады, что у вас есть настрой научиться чему-то новому, провести время с удовольствием и с пользой. Когда мы видим вас здесь, мы понимаем, что всё не зря!" — с такой речью обратился к гостям Леонид Агутин.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.
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