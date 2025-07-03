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Звёзды Хайпа зажгли Сочи: форум Агутина стал площадкой для новых талантов

Звёзды Хайпа на сцене: в Сочи прошёл форум, помогающий детям раскрыть таланты
1:13
Шоу-бизнес

2 июля в Сочи прошло масштабное творческое событие, объединившее многие российские семьи, — концерт "Звёзды Хайпа" на VI форуме Леонида Агутина, организованный фестивалем "Белые ночи Санкт-Петербурга".

Сцена VI форума Леонида Агутина
Фото: Пресс-служба Русской медиагруппы
Сцена VI форума Леонида Агутина

На концерте выступили знаменитые и яркие звёзды шоу-бизнеса: Валя Карнавал, Мария Янковская, Роман Исаев, Артур Пирожков и многие другие.

Форум Агутина проводится для детей со всей страны, чтобы помочь им раскрыть свои артистические способности. Дети участвуют в мастер-классах, которые проводят профессиональные артисты. Также эти мероприятия направлены на то, чтобы сделать более прочной связь детей и родителей и таким образом укрепить семьи.

"Ваше желание — самое главное! Если б его не было, никаких форумов мы бы не проводили. Мы счастливы видеть вас здесь. Рады, что у вас есть настрой научиться чему-то новому, провести время с удовольствием и с пользой. Когда мы видим вас здесь, мы понимаем, что всё не зря!" — с такой речью обратился к гостям Леонид Агутин.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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