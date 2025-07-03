Шокирующее обвинение Виктории Бони: что скажет Аврора Киба в ответ?

Аврора Киба и Виктория Боня: скандал, который не утихает

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк не прошла мимо ожесточённого противостояния Виктории Бони и 19-летней невесты Григория Лепса Авроры Кибы.

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня в шоу "Злые языки" высказалась о семье Авроры Кибы в негативном контексте. Звезда "Дома-2" рассказала о долгах семьи невесты Лепса в размере 25 миллионов рублей.

Эти заявления вывели из себя Аврору Кибу. Она пренебрежительно высказалась о Виктории Бони, которая якобы встречалась с богатыми мужчинами ради денег.

Возлюбленная Григория Лепса объяснила, что 25 миллионов рублей — это траты её семьи за лето. Она заверила, что Лепс не оплачивал её обучение в Лондоне. Киба напомнила также о том, что она с детства выходила на красные дорожки.

Публичный конфликт прокомментировала блогер Мария Погребняк.

"Утро не скучное сегодня. Аврора Киба резко ответила Виктории Боне. Ждём реакцию Вики", — написала под Мария.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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