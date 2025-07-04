Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне обязаны уплатить НДФЛ за удалённую работу в Казахстане: новые требования
Инженеры предупредили: нельзя глушить мотор с включённым кондиционером
Беременная Агата Муцениеце поделилась впечатлениями о концерте жениха Петра Дранги
Почему возвращается вес после похудения — разбираем ключевые ошибки
7 удивительных животных, которые меняют пол, и как это помогает им выжить
7 бытовых привычек, которые превращают вашу однушку в тесную кладовку
Почему важно ухаживать за кожей после эпиляции: 5 необходимых средств
Тайна чилийского ледника: как погибла Фиона, ихтиозавр времён Гондваны
Турецкие бани и вегетарианские кафе: чем славится Портобелло

Роза Сябитова высмеивает сына: нежданные шутки актеров в эфире

Сын Розы Сябитовой стал звездой мемов: удивительное высказывание в эфире
0:51
Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова присоединилась к шуткам по поводу забавных высказываний своего сына.

Телеведущая Роза Сябитова
Фото: ВК-аккаунт Розы Сябитовой by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Роза Сябитова

Роза Сябитова поучаствовала с сыном Денисом в шоу Павла Воли. 36-летний мужчина позабавил публику своим ответом на вопрос о том, какие девушки ему нравятся.

"Сам решу", — слова Дениса стали основой многочисленных мемов в Интернете.

Не упустила возможность высмеять сына и сама ведущая шоу "Давай поженимся".

Роза Сябитова записала видео с певцом Стасом Костюшкиным. На кадрах телесваха поинтересовалась у артиста, какие девушки ему нравятся. Экс-участник группы "Чай вдвоём" в точности повторил слова сына телеведущей.

"Мамкин самрешун", — писали фолловеры под постом звёзд.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урожденная — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1956, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2010 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans
Наука и техника
Воды залива Омана теряют кислород из-за вспышки Noctiluca scintillans Аудио 
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам
Наука и техника
Атака SIM swap: пользователи в Европе теряют доступ к телефону и банковским сервисам Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Отдых у реки и неожиданные шипящие соседи: как остаться живым и не превратиться в ужин

В реках и озерах можно встретить ужей и гадюк. Узнайте, как отличить их, избежать укусов и что делать при встрече со змеей у воды.

Что делать при встрече со змеей у реки: советы экологов по безопасности
Гибриды животных, которые действительно существуют: от бифало до ягулева
Лигры, пиззли и ягулеры: 10 животных, названия которых звучат как шутка — но они существуют
152 миллиона километров пустоты: Земля готовится к большому прыжку
Как превратить дом в шикарное пространство за пару дней: 7 простых шагов к уюту
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Китай случайно замедлил вращение Земли: НАСА бьёт тревогу
Без понтов, но с ресурсом: что купить на вторичке в 2025
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Без понтов, зато с характером: машины, которые не ломаются
Последние материалы
Тайна чилийского ледника: как погибла Фиона, ихтиозавр времён Гондваны
Турецкие бани и вегетарианские кафе: чем славится Портобелло
Он животное: Интер начинает переговоры с Месси
Челси гонится за одной из величайших жемчужин Англии
Налог для тунеядцев: общество разделилось на два лагеря
Скарборо: почему туристов называют здесь однодневками
Секрет стройности скрыт в бобах: вы точно его недооценивали
Вот как использовать картофельные очистки как удобрение
Быстрые рецепты: жареные кабачки с чесноком и зеленью — минимум усилий, максимум удовольствия
Ливерпуль выплатит весь контракт Диогу Жоты его семье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.