Роза Сябитова высмеивает сына: нежданные шутки актеров в эфире

Сын Розы Сябитовой стал звездой мемов: удивительное высказывание в эфире

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова присоединилась к шуткам по поводу забавных высказываний своего сына.

Фото: ВК-аккаунт Розы Сябитовой by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Роза Сябитова

Роза Сябитова поучаствовала с сыном Денисом в шоу Павла Воли. 36-летний мужчина позабавил публику своим ответом на вопрос о том, какие девушки ему нравятся.

"Сам решу", — слова Дениса стали основой многочисленных мемов в Интернете.

Не упустила возможность высмеять сына и сама ведущая шоу "Давай поженимся".

Роза Сябитова записала видео с певцом Стасом Костюшкиным. На кадрах телесваха поинтересовалась у артиста, какие девушки ему нравятся. Экс-участник группы "Чай вдвоём" в точности повторил слова сына телеведущей.

"Мамкин самрешун", — писали фолловеры под постом звёзд.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урожденная — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1956, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2010 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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