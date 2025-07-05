Родион Газманов о своем пути: как избежать «загазманивания» в шоу-бизнесе

Родион Газманов о свободе выбора в музыке: не быть копией отца

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родион Газманов выбрал музыкальную стезю, как и его знаменитый отец, однако, в отличие от многих звёздных детей, он решил прокладывать свой собственный путь к успеху, отказавшись от помощи именитого родственника.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Родион Газманов

"Мой отец, безусловно, невероятно талантливый артист, но ещё на заре моей музыкальной карьеры у нас с ним состоялся серьёзный разговор, в ходе которого мы с ним договорились, что я буду идти к своей цели стать востребованным артистом, пишущим классные песни, своей дорогой", — поделился Родион в беседе с Леди Mail.

Он стремится оставить свой, уникальный след в музыке, а не просто повторять достижения отца.

Газманов-младший вспоминает, что в детстве отец, конечно, помогал ему с песнями и продюсированием, но с возрастом он понял, что для развития ему необходимо двигаться в своём направлении.

"Мы с ним пришли к мнению, что, продвигая меня, он меня просто "загазманит", — смеясь, рассказал Родион.

Он уверен, что эстраде нужен только один Олег Газманов, а сам Родион хочет предложить слушателям что-то новое и своё.

Уточнения

Родио́н Оле́гович Газма́нов (род. 3 июля 1981, Калининград) — советский и российский эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр, ведущий, телеведущий «Первого канала» (2018—2019), телеканала «Russian MusicBox» (2016—2017), предприниматель, финансист и бизнесмен, сын эстрадного певца Олега Газманова.



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