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Канье Уэст восхваляет Гитлера: как Селим Бенсаад обвинил рэпера в исторической неосведомленности

Канье Уэст и Гитлер: Селим Бенсаад жестко призывает к изучению истории
1:12
Шоу-бизнес

Художник Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, жестко раскритиковал Канье Уэста за восхваление Адольфа Гитлера, подчеркивая мрак истории и расовые последствия.

Рэпер Канье Уэст
Фото: ВК-аккаунт Канье Уэста by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Канье Уэст

Художник Селим Бенсаад, пристыдил американского рэпера Канье Уэста, написавшего песню в честь Адольфа Гитлера.

Правнуку Сталина показалось удивительным то, что темнокожий рэпер восхваляет человека, который посвятил себя уничтожению людей других рас.

"Чёрный рэпер прославляет Адольфа Гитлера, который радел за чистоту белой расы ариев, истребляя всех, даже армян не считая людьми", — цитирует слова Бенсаада NEWS.ru.

Он призвал Канье Уэста лучше изучить историю, которую, по мнению художника, рэпер изучает по американским комиксам.

"Для Гитлера он — просто обезьяна на потеху", — выразил своё мнение потомок Сталина.

Селин напомнил, что в Европе чернокожих детей держали за решёткой как диковинных зверей.

"Ни Канье Уэст, ни я бы не родились, если бы Гитлер победил в 1945 году", — объяснил внук Сталина.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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