Как слитое видео с Волочковой изменило жизнь Джигурды: его шокирующие признания

Скандальное видео Джигурды и Волочковой: что он рассказал о аскезе

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После скандального инцидента с видео, где Никита Джигурда и Анастасия Волочкова запечатлены в нетрезвом виде, отношения между актёром и балериной дали трещину. Джигурда в эфире шоу "Переговорка" поделился подробностями того, как этот эпизод повлиял на его жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by Чръный человек, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Никита Джигурда

По словам актёра, после публикации ролика, где он, в частности, снял штаны с Волочковой, он на полтора года ушёл в своего рода затворничество, однако, как утверждает Джигурда, это было связано не с желанием искупить вину или переосмыслить произошедшее, а с предложением сыграть главную роль в крупном кинопроекте.

"После хайпа вокруг репетиционного гениального ролика я на полтора года ушёл в аскезу, потому что мне предложили главную роль на центральном канале в крутом фильме гениального режиссёра языческо-ведического уровня", — рассказал Джигурда.

Также он упомянул об обиде Волочковой, вызванной его отсутствием на пресс-конференции, которую балерина организовала для обсуждения скандала. Актер объяснил, что его супруга не захотела участвовать в мероприятии, организованном по чужой инициативе, что и послужило причиной его отсутствия и, как следствие, недовольства Волочковой.

Уточнения

Ники́та Бори́сович Джигурда́ (укр. Нікіта Борисович Джигурда; род. 27 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский, украинский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, певец, автор-исполнитель, гитарист, композитор, поэт-песенник и телеведущий.



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