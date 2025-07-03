Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД России предупреждает: Азербайджан становится небезопасным для туристов
Когда высунутый язык у кошки становится признаком болезни — советы ветеринара
Когда высокие обороты полезны: особенности ухода за двигателем
Перепады температуры и горечь огурцов: что делать?
Теперь только отечественные машины в такси? Тарифы взлетят
Пирожки с секретом: открытые кулинарные советы для начинающих
Секрет производства графена из древесины – революция в науке
Простые укладки для золотистого блонда: как создать легкий и живой образ
Нержавеющая сталь и здоровье: почему важно отказываться от антипригарных покрытий?

Секреты возвращения прав: адвокат Жорин дал советы Сергею Жукову

Адвокат Жорин объяснил, как Сергею Жукову вернуть права на свои песни
2:56
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин дал профессиональный юридический совет солисту группы "Руки вверх!" Сергею Жукову.

Певец Сергей Жуков
Фото: ВК-аккаунт Сергея Жукова by неизвестен is licensed under public doman
Певец Сергей Жуков

Верховный суд Российской Федерации отклонил ходатайство лидера музыкальной команды "Руки вверх!" Сергея Жукова о повторном рассмотрении спора относительно авторского права на произведения коллективного творчества.

Заинтересованными лицами выступали исполнитель Сергей Жуков и представители шоу-бизнеса. 

Острая юридическая тяжба развернулась между Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным против продюсера Андрея Маликова и издательской организации "Джем". Противостояние сторон началось около двух лет назад.

Первоначально создатели популярных музыкальных треков направили обращение в Симоновский районный суд города Москва с ходатайством о признании ничтожными двух соглашений: одного — о делегировании эксклюзивных полномочий на аудиозаписи, другого — о лицензированном применении указанных записей.

Сергей Жуков и Алексей Потехин утверждали в своём заявлении, что именно они являются оригинальными авторами и интерпретаторами ряда широко известных произведений, включая такие, как "Чужие губы", "Крошка моя" и прочие. Они также подчеркнули, что полномочия на указанные композиции никогда ими не передались продюсерскому центру.

Однако судебное решение подтвердило наличие сделки и законность заключенных контрактов.

Чтобы аннулировать первоначальное соглашение с продюсерами, Жуков направил кассационную жалобу в высшую судебную инстанцию страны ещё весной текущего года. Однако стало известно, что антагонист исполнителя подписал вместе с "Издательством Джем" контракт о предоставлении специальных полномочий на воспроизведение определённых звуковых дорожек.

Ранее Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России.

Музыкант подчеркнул, что документ был оформлен с серьёзными нарушениями законодательства о защите интеллектуальной собственности. Более того, ранее Жуков инициировал судебный иск в московском суде с целью признания контракта недействительным, однако этот процесс завершился неудачей для артиста.

Звездный юрист Сергей Жорин посоветовал Сергею Жукову подать надзорную жалобу в Верховный суд.

Он подчеркнул, что отказное определение вступает в силу сразу после его вынесения (оглашения или подписания).

"Артисты должны описать основания для надзора: процессуальные ошибки, искажение фактов, неверное применение норм ГК РФ", — цитирует слова адвоката "Общественная служба новостей".

Жорин считает, что шансы у лидера группы "Руки вверх!" вернуть права на свои песни есть.

Уточнения

«Руки Вверх » — российская музыкальная поп-группа. До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат
Авто
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат Аудио 
Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать
Авто
Блестят снаружи, ломаются внутри: кроссоверы, которые лучше не покупать Аудио 
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Авто
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'? Анна Яковлева Санкции отменяются: Трамп открывает двери российским банкам Любовь Степушова
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Подорожание рыночных овощей: какие растения пострадают больше всего
Курс на новые технологии: Microsoft сокращает 9000 работников на фоне роста конкуренции
Обманчивые привычки в фитнесе: как ваши старания могут работать против вас
Как всего за 10 минут в день вернуть вашу кошку к жизни
Этот витаминный клад: крыжовник как секрет счастья и долголетия!
Покупка автомобиля: 49% женщин меняют подход к выбору подержанных авто
Новые горизонты для золота: чему учат данные UBS о центробанках?
Новые меры контроля за гидами: какие штрафы грозят непрофессионалам?
Почему ваша бутылка воды в машине — это бомба замедленного действия
Максим Галкин* показал вечно молодую Аллу Пугачёву
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.