Секреты возвращения прав: адвокат Жорин дал советы Сергею Жукову

Адвокат Жорин объяснил, как Сергею Жукову вернуть права на свои песни

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Адвокат Сергей Жорин дал профессиональный юридический совет солисту группы "Руки вверх!" Сергею Жукову.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Жукова by неизвестен is licensed under public doman Певец Сергей Жуков

Верховный суд Российской Федерации отклонил ходатайство лидера музыкальной команды "Руки вверх!" Сергея Жукова о повторном рассмотрении спора относительно авторского права на произведения коллективного творчества.

Заинтересованными лицами выступали исполнитель Сергей Жуков и представители шоу-бизнеса.

Острая юридическая тяжба развернулась между Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным против продюсера Андрея Маликова и издательской организации "Джем". Противостояние сторон началось около двух лет назад.

Первоначально создатели популярных музыкальных треков направили обращение в Симоновский районный суд города Москва с ходатайством о признании ничтожными двух соглашений: одного — о делегировании эксклюзивных полномочий на аудиозаписи, другого — о лицензированном применении указанных записей.

Сергей Жуков и Алексей Потехин утверждали в своём заявлении, что именно они являются оригинальными авторами и интерпретаторами ряда широко известных произведений, включая такие, как "Чужие губы", "Крошка моя" и прочие. Они также подчеркнули, что полномочия на указанные композиции никогда ими не передались продюсерскому центру.

Однако судебное решение подтвердило наличие сделки и законность заключенных контрактов.

Чтобы аннулировать первоначальное соглашение с продюсерами, Жуков направил кассационную жалобу в высшую судебную инстанцию страны ещё весной текущего года. Однако стало известно, что антагонист исполнителя подписал вместе с "Издательством Джем" контракт о предоставлении специальных полномочий на воспроизведение определённых звуковых дорожек.

Ранее Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России.

Музыкант подчеркнул, что документ был оформлен с серьёзными нарушениями законодательства о защите интеллектуальной собственности. Более того, ранее Жуков инициировал судебный иск в московском суде с целью признания контракта недействительным, однако этот процесс завершился неудачей для артиста.

Звездный юрист Сергей Жорин посоветовал Сергею Жукову подать надзорную жалобу в Верховный суд.

Он подчеркнул, что отказное определение вступает в силу сразу после его вынесения (оглашения или подписания).

"Артисты должны описать основания для надзора: процессуальные ошибки, искажение фактов, неверное применение норм ГК РФ", — цитирует слова адвоката "Общественная служба новостей".

Жорин считает, что шансы у лидера группы "Руки вверх!" вернуть права на свои песни есть.

Уточнения

«Руки Вверх » — российская музыкальная поп-группа. До августа 2006 года состояла из Сергея Жукова и Алексея Потехина.



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