Годы не властны: Галкин* похвастался нестареющей Пугачёвой

Максим Галкин* показал вечно молодую Аллу Пугачёву

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* показал певицу Аллу Пугачёву, время над которой невластно.

Фото: Инстаграм Максима Галкина by неизвестен is licensed under public doman Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачёва

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с Аллой Пугачёвой. Примадонна на снимке игриво выглядывает из-за спины супруга.

Публика принялась осыпать комплиментами народную артистку СССР, которая будто бы с годами только молодеет. Вместе звёздные супруги отдыхают в солнечной Италии.

"Годы не властны над Аллой Борисовной"; "Спасибо за отражение любви в прекрасном фото"; "Любящие, излучающие покой и дружелюбие," — писали фолловеры под постом артистов.

Ранее Максим Галкин взвесился на весах в Риме и с удивлением узнал, что весит 90 килограммов.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский, израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022).



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР.



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