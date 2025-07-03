Валерия присутствовала на крещении внука: что произошло в этот особенный день

Невестка певицы Валерии показала фото с крещения сына Мирона

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия посетила таинство крещения внука Мирона.

Фото: ВК-аккаунт певицы Валерии by неизвестен is licensed under public doman Певица Валерия с семьёй

Певица Валерия летом этого года снова стала бабушкой. Внука ей подарили сын Арсений Шульгин и невестка Лиана Шульгина.

Невестка певицы опубликовала в социальных сетях фото с крещения сына. Мальчику дали красивое имя Мирон. В храме присутствовал также продюсер Иосиф Пригожин, который с удовольствием нянчится со старшей внучкой Валерии Селин.

"Особенный день для нашей семьи. Крещение нашего малыша — момент, который останется в сердце навсегда", — написала под кадрами Лиана.

Певица Валерия признавалась, что не ожидала появления на свет мальчика. Она удивилась, когда узнала, что её невестка ждёт сына. Звезда была уверена, что в их семье появится ещё одна девочка.

Уточнения

Креще́ние (др.-греч. βάπτισμα — «погружение в воду») — одно из важнейших таинств в христианской Церкви. Через крещение человек становится членом Церкви, присоединяется к сообществу верных. Только после крещения человек получает возможность участвовать во всех остальных таинствах Церкви, и прежде всего, в Евхаристии.



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