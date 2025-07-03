Галустян снял бороду! Увидите, как юморист стал похож на ребенка — реакция фанатов поражает!

Комик Михаил Галустян предстал перед поклонниками в новом образе.
Звезда КВН и шоу Наша Russia опубликовал в социальных сетях видео со своим преображением.
Галустян показал, как выглядит без бороды, которую носит уже много лет. На кадрах комик показал себя в новом имидже. Без растительности на лице юморист стал похож на ребёнка.
Поклонники комика отметили, что с бородой Галустян выглядит лучше. Сетевые остряки пошутили, что женщины после развода стригут каре, а мужчины бреют бороду и усы.
Ранее сообщалось, что Михаил Галустян разводится с супругой, с которой прожил в браке почти 18 лет.
"Ну ягнёночек просто", — писали фолловеры под постом артиста.
Комика заподозрили в романе со своей визажисткой, которая сейчас ждёт ребёнка.
Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.
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