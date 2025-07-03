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Галустян снял бороду! Увидите, как юморист стал похож на ребенка — реакция фанатов поражает!

Галустян изменил образ: новая версия комика без бороды покоряет Instagram!
0:57
Шоу-бизнес

Комик Михаил Галустян предстал перед поклонниками в новом образе.

Комик Михаил Галустян
Фото: Инстаграм Михаила Галустяна by неизвестен is licensed under public doman
Комик Михаил Галустян

Звезда КВН и шоу Наша Russia опубликовал в социальных сетях видео со своим преображением.

Галустян показал, как выглядит без бороды, которую носит уже много лет. На кадрах комик показал себя в новом имидже. Без растительности на лице юморист стал похож на ребёнка.

Поклонники комика отметили, что с бородой Галустян выглядит лучше. Сетевые остряки пошутили, что женщины после развода стригут каре, а мужчины бреют бороду и усы.

Ранее сообщалось, что Михаил Галустян разводится с супругой, с которой прожил в браке почти 18 лет.

"Ну ягнёночек просто", — писали фолловеры под постом артиста.

Комика заподозрили в романе со своей визажисткой, которая сейчас ждёт ребёнка.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (настоящее имя — Ншан, арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեյի Գալստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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