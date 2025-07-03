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Дима Билан ставит лету ультиматум: на что готов пойти артист, чтобы согреться?

Почему Дима Билан отказывается от шапки, но носит три пары носков?
0:44
Шоу-бизнес

Певец Дима Билан расстроен тем, что лето 2025 года выдалось таким холодным.

Дима Билан
Фото: wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Дима Билан пожаловался на холодное лето. Певец посетовал на то, что он замерзает.

"Мне кажется, льдом покрываюсь уже. Нос замёрз, руки замёрзли, всё замёрзло. Такое лето странное", — сказал артист.

Певец отметил, что ему пришлось надеть на ноги три пары носков. При этом артист принципиально не стал надевать шапку. Билан пригрозил "тупому" лету и заявил, что сможет его победить.

Ранее Дима Билан внезапно заговорил о свадьбе и признался, что хочет видеть себя в роли жениха.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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