Дима Билан ставит лету ультиматум: на что готов пойти артист, чтобы согреться?

Певец Дима Билан расстроен тем, что лето 2025 года выдалось таким холодным.
Дима Билан пожаловался на холодное лето. Певец посетовал на то, что он замерзает.
"Мне кажется, льдом покрываюсь уже. Нос замёрз, руки замёрзли, всё замёрзло. Такое лето странное", — сказал артист.
Певец отметил, что ему пришлось надеть на ноги три пары носков. При этом артист принципиально не стал надевать шапку. Билан пригрозил "тупому" лету и заявил, что сможет его победить.
Ранее Дима Билан внезапно заговорил о свадьбе и признался, что хочет видеть себя в роли жениха.
Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).
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