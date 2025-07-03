Дима Билан ставит лету ультиматум: на что готов пойти артист, чтобы согреться?

Почему Дима Билан отказывается от шапки, но носит три пары носков?

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан расстроен тем, что лето 2025 года выдалось таким холодным.

Фото: wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Дима Билан пожаловался на холодное лето. Певец посетовал на то, что он замерзает.

"Мне кажется, льдом покрываюсь уже. Нос замёрз, руки замёрзли, всё замёрзло. Такое лето странное", — сказал артист.

Певец отметил, что ему пришлось надеть на ноги три пары носков. При этом артист принципиально не стал надевать шапку. Билан пригрозил "тупому" лету и заявил, что сможет его победить.

Ранее Дима Билан внезапно заговорил о свадьбе и признался, что хочет видеть себя в роли жениха.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.