Звезды против любви: почему Анджелина Джоли и Брэд Питт не смогли быть вместе

Изучаем кармические связи: тайные аспекты любви Джоли и Питта

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Когда-то они были самой завидной парой Голливуда — яркие, красивые, страстные. Но спустя годы страсти, развод, скандалы и холодная тишина, остаётся вопрос: была ли их любовь обречена с самого начала?

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

По мнению астрологов — да. Звёзды предсказывали не просто роман, а кармическую встречу, результат которой мог быть только один — разрушение.

Анджелина Джоли, рождённая под знаком Близнецов, с юности не вписывалась в рамки традиционного Голливуда. Её страсть и дерзость пугали и восхищали. Кулон с кровью бывшего мужа, тату с именем другой любви — она всегда играла по своим правилам.

Когда в её жизни появился Брэд Питт — Стрелец по знаку — мир затаил дыхание. И хотя их роман начинался как скандал, он стал головокружительным вихрем, в котором сгорели оба. Астрологические прогнозы показывают: они не просто влюбились, они вспомнили друг друга — возможно, даже из прошлой жизни, пишет meglepetes.hu.

Плутон — планета страсти и разрушения — в гороскопах обоих активен до болезненности. Эта любовь была роковой: слишком сильной, слишком всёобъемлющей. Они словно воспроизводили давно забытый сценарий — тайный роман, душевная зависимость, ревность и страх потери.

Но то, что так мощно соединило их, стало и причиной разрыва. С каждым годом страсть перерастала в агрессию. По словам астрологов, Плутон в карте Питта в жёстком аспекте с Солнцем Джоли мог указывать на психологическое давление, а возможно и физическое насилие. Расставание стало неизбежным.

Судьбоносная связь изменила их обоих. Анджелина, известная в молодости своей эксцентричностью, после расставания ушла в уединение, отказавшись даже от алиментов, лишь бы разорвать последнюю нить. А Брэд, напротив, бросил пить, устроил личную жизнь и вернулся к работе.

Говорят, она пожертвовала комфортом ради внутреннего мира. А он — наконец нашёл почву под ногами, потеряв семью. Их дети, к слову, до сих пор избегают контакта с отцом.

Сегодня между ними тишина. И, если верить астрологии, — незакрытый кармический долг. Ведь они не смогли реализовать главную задачу своей встречи — остаться вместе несмотря ни на что. Возможно, попытка №2 будет в следующей жизни.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух «Оскаров», двух BAFTA, двух «Золотых глобусов» и одной «Эмми». С 2006 по 2008 год Питт фигурировал в списке Forbes Celebrity 100, в 2007 году в списке Time 100.



Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.



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