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Прохор Шаляпин поделился философией жизни: почему не стоит жалеть о прошлом

Прохор Шаляпин рассказал, как ценить каждый момент жизни
1:09
Шоу-бизнес

На недавней премьере сериала "Этерна" в Москве Прохор Шаляпин откровенно поделился своими размышлениями о прошлом. Певец признал, что в своей жизни он совершал ошибки, но не испытывает сожаления по этому поводу. По его мнению, важно учиться на своих промахах и стремиться к исправлению.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

"А жалеть, сожалеть, что мне сесть на камушке, как Алёнушка, у речки и вот так вот плакать? Нет, конечно. Были ошибки, дров наломал, но ни о чём не жалею", — приводит слова артиста Woman.ru.

Шаляпин отметил, что вместо того, чтобы погружаться в грусть и сожаления, лучше сосредоточиться на позитивных аспектах жизни. Он подчеркнул, что многие его знакомые не дожили до его возраста, и это заставляет его ценить каждый момент.

"Знаете, двадцатилетним очень легко рассуждать о возрасте, но я оглядываюсь назад, видел всякие истории, когда люди не доживают даже до моих лет. Ну и в целом, какие выводы? Что, наверное, надо думать о себе в первую очередь", — резюмировал Шаляпин.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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