Аврора Киба и Григорий Лепс: как тайны шоу «Мастер игры» становятся явными?

Симпатия Авроры Кибы к Дане Милохину: правда или вымысел?

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

За кулисами телешоу "Мастер игры" разгораются нешуточные страсти. Источник, участвующий в проекте и захотевший сохранить анонимность, поделился с журналистами "КП" любопытными подробностями о 19-летней Авроре Кибе.

Фото: flickr.com by Frayle, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ромашка

Оказывается, интерес к Григорию Лепсу, вокруг которого сейчас активно муссируются слухи, может быть лишь способом привлечь внимание. Инсайдер утверждает, что раньше девушка проявляла симпатию к Дане Милохину, активно поддерживая его в социальных сетях.

Кроме того, под сомнение ставится и финансовое благополучие Авроры. Один из участников шоу намекнул, что её любовь к дорогим брендам может быть не совсем искренней. По его мнению, девушка вполне может носить вещи, доставшиеся ей от матери, ведь винтаж сейчас в тренде, а остальное — результат бартерных сделок.

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.



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