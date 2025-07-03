Рита Ора сделала неожиданный шаг: как она сама предложила руку и сердце возлюбленному

Британская певица Рита Ора нарушила традиции, взяв инициативу в свои руки. В подкасте Begin Again звезда призналась, что сама сделала предложение руки и сердца своему возлюбленному, режиссёру Тайке Вайтити.
Ора тщательно подготовила романтический сюрприз. Она заказала классические обручальные кольца и сняла роскошный номер в отеле Палм-Спрингс. Комнату певица заполнила гелиевыми шарами в форме сердца и испекла тематический торт.
"Я создавала всё так, как мечтала бы увидеть для себя", — объяснила Рита.
Однако в решающий момент её охватили сомнения. Не дожидаясь реакции Вайтити, звезда совершила импульсивный шаг.
"И вот я опускаюсь на одно колено…", — с улыбкой вспоминает певица. Режиссёр не разочаровал избранницу, ответив радостным согласием.
Этот необычный вечер стал финальным аккордом перед их тихой свадьбой в августе 2022 года.
Рита Сахатчу Ора (алб. Rita Sahatçiu Ora; род. 26 ноября 1990, Приштина, Югославия) — британская певица, автор песен и актриса косоварского происхождения.
Тайка Дэвид Коэн (англ. Taika David Cohen; род. 16 августа 1975, Веллингтон), более известный как Тайка Вайти́ти (англ. Taika Waititi) — новозеландский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и комик.
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