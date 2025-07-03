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Что сделали друзья Тупака Шакура после кремации? Продюсер раскрыл жуткую деталь

Продюсер Шуг Найт шокировал заявлением: близкие Тупака Шакура курили его прах!
1:12
Шоу-бизнес » Зарубежный

Музыкальный продюсер Шуг Найт огласил шокирующие детали ночи после смерти Тупака Шакура. По его словам, друзья и семья легендарного рэпера выкурили его прах после кремации.

Граффити с изображением Тупака Шакура
Фото: commons.wikimedia.org by Чигот, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Граффити с изображением Тупака Шакура

Найт рассказал TMZ, что мешочек с прахом Тупака пускали по кругу в ту ночь. Близкие артиста сознательно вдыхали его останки.

"Это было символично. Как будто вы впитываете его часть", — пояснил продюсер.

Сам Шуг Найт утверждает, что не участвовал в этом ритуале. На тот момент он был на испытательном сроке и боялся возможных юридических последствий.

Напомним, Тупак Шакур был смертельно ранен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года, находясь в машине вместе с Шугом Найтом. Через шесть дней, 13 сентября, 25-летнего рэпера не стало. Его тело кремировали.

Параллельно с этим откровением стало известно, что семья Тупака начала новое расследование. Они наняли известного адвоката Алекса Спиро, чтобы проверить причастность рэпера Пи Дидди к убийству Шакура.

Уточнения

Ту́пак Ама́ру Шаку́р (англ. Tupac Amaru Shakur, МФА: /ˈtpɑːk ʃəˈkʊər/), также известный как 2Pac и Makaveli, при рождении Лесэйн Пэ́риш Крукс (англ. Lesane Parish Crooks); 16 июня 1971, Гарлем, Нью-Йорк — 13 сентября 1996, Лас-Вегас, Невада) — американский рэпер, продюсер и актёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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