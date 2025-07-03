Спорный выбор Елизаветы Боярской: что скрывается за её нарядом?

Редкий светский выход Елизаветы Боярской стал главной темой обсуждения. 39-летняя актриса посетила благотворительный приём в Зимнем дворце после долгого перерыва.
Однако внимание привлёк не сам факт появления звезды, а её спорный образ. Боярская выбрала платье свободного силуэта из тафты от российского дизайнера Ianis Chamalidy.
В соцсетях актриса поделилась впечатлениями о вечере и выставке "Упакованные грёзы". Но комментаторы сосредоточились на наряде. Критика была безжалостной: "Лиза прекрасна, платье ужасно", "Странный выбор", некоторые предположили беременность.
Несмотря на шквал неодобрения, природное обаяние и красота Боярской взяли верх. Верные поклонники завалили актрису комплиментами, подчёркивая, что она великолепна в любой одежде.
Елизаве́та Миха́йловна Боя́рская (род. 20 декабря 1985, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, кино и телевидения.
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