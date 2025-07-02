20 лет за решёткой? Что ждёт Пи Дидди после вердикта суда

Пи Дидди признан виновным по двум пунктам: суд вынес вердикт по делу о секс-торговле

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Суд над Шоном Комбсом, известным как Пи Дидди, завершился в Нью-Йорке вынесением вердикта. Коллегия из 12 присяжных признала рэпера виновным по двум пунктам из пяти предъявленных обвинений.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikeush, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ P. Diddy

С Комбса сняли серьёзные обвинения в рэкете и торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Однако его признали виновным по статьям, касающимся организации секс-работы. Прокуроры намерены добиваться для музыканта максимального наказания — 20 лет тюремного заключения.

Окончательный приговор станет известен позднее. До этого стороны должны представить судье письменные аргументы о необходимости оставить Комбса под стражей или освободить под залог. Решение по этому вопросу судья вынесет отдельно.

Судья Арун Субраманиан поблагодарил присяжных за их самоотверженность. Он отметил их ежедневную работу, взаимопонимание и готовность служить обществу безвозмездно. По словам судьи, их пример вселяет надежду.

Закрытый процесс начался 12 мая. За первые две недели перед судом выступили экс-подруга Кэсси, её родственники, бывшие сотрудники Комбса, танцор Каратель и артист Кид Кади.

Уточнения

Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs; род. 4 ноября 1969[…], Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.