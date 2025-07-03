Личный вызов Кейт Миддлтон: откровения о послеоперационном восстановлении и любви

Секретный план Кейт Миддлтон: как семья поддерживает в трудные времена

Кейт Миддлтон раскрыла личную борьбу, заявив, что восстановление после рака оказалось для неё невероятно трудным. Возвращение к обычной жизни стало серьёзным вызовом, призналась принцесса Уэльская во время визита в онкологический центр при больнице Колчестера.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кейт Миддлтон

Вернувшись к королевским обязанностям, 43-летняя Кейт посетила Эссекс. Она лично пообщалась с пациентами, поделившись собственным опытом лечения. Герцогиня подчеркнула, что период после завершения терапии часто оказывается самым сложным этапом.

"Во время лечения ты держишься храбро. Кажется, что по его окончании всё вернётся на круги своя. Но реальность такова: следующая фаза, восстановление, бывает очень и очень тяжёлой", — откровенно сказала Миддлтон.

Она акцентировала жизненную важность поддержки близкого человека на этом пути.

О своём диагнозе Кейт сообщила в марте 2024 года. В январе 2025-го супруга наследника престола объявила о ремиссии после успешной химиотерапии.

На случай непредвиденного королевская семья подготовила секретный план "Рединг-мост". Его название, выбранное принцем Уильямом, отсылает к родному городу Кейт — Редингу. Эксперты видят в этом жесте глубокое уважение и скрытое признание в любви.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.





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