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Королева Камилла на грани: алкогольная зависимость ставит под угрозу её статус в королевской семье

Скандал в Букингемском дворце: принц Уильям требует реабилитации от мачехи
1:04
Шоу-бизнес » Зарубежный

Королева Камилла столкнулась с серьёзной проблемой: источники при дворе сообщают о развитии у неё алкогольной зависимости.

принц Уильям
Фото: Wikipedia by Foreign and Commonwealth Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
принц Уильям

Инсайдеры связывают это с чередой кризисов в королевской семье: лечение рака у Карла III, скандальные мемуары принца Гарри и стресс от недолгого пребывания на троне после десятилетий ожидания.

"В результате она довольно серьёзно пристрастилась к алкоголю", — цитирует RadarOnline анонимного осведомителя.

Ситуация вынудила принца Уильяма принять жёсткие меры. По данным Radar, он выдвинул мачехе ультиматум: пройти реабилитацию или лишиться статуса регента и финансовых привилегий, обещанных ей умирающим королём.

Карл III ранее потребовал закрепить за Камиллой управление дворцом и активами после своей смерти, но Уильям, как будущий монарх, оставил за собой право пересмотреть это решение.

В Букингемском дворце отказались комментировать слухи, назвав их "частными семейными делами".

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Камилла королева Великобритании (англ. Camilla, Queen of the United Kingdom, урождённая Камилла Розмари Шанд (англ. Camilla Rosemary Shand), в первом браке — Камилла Паркер-Боулз (англ. Camilla Parker Bowles); род. 17 июля 1947 года) — член Британской королевской семьи, вторая жена короля Великобритании Карла III.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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